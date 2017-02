Ettelbruck recebe “Portugal a Rir”

O fim de semana de 11 e 12 de fevereiro traz o festival “Portugal a Rir” a Ettelbruck.

O cabeça-de-cartaz é Herman José, que fecha o certame no domingo. Pelo palco vão passar, no primeiro dia, o imitador Francisco Menezes e os humoristas Fernando Rocha, a dupla Quim Roscas e Zeca Estacionâncio e Miguel 7 Estacas, que esteve na origem do espetáculo. No segundo dia, e antes do “verdadeiro artista”, o público vai poder rir com o ex-Cebola Mol Eduardo Madeira, o contador de histórias da província Jorge Serafim, e João Seabra.

Parte dos lucros revertem para ajudar pessoas com necessidades especiais no Luxemburgo. Os bilhetes custam 30 euros para cada dia e podem ser comprados na receção do Contacto/Rádio Latina (2, rue Christophe Plantin, na cidade do Luxemburgo) e no supermercado Primavera, em Gasperich. No sábado as portas abrem às 20h e no domingo às 14h.