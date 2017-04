(ND) A equipa do programa da Radio Latina ‘Tard & Tarés’ vai ‘desafiar’ o campeão da Ligue 2 de futsal e finalista da Taça do Luxemburgo, a equipa do Racing Futsal Luxembourg, para um jogo solidário que terá lugar este domingo, às 19:00, no pavilhão do Josy Barthel, na cidade do Luxemburgo.



A totalidade das receitas obtidas com as entradas vai reverter a favor da associação Make-A-Wish Luxembourg (MAWL), que tem como objectivo realizar desejos de crianças com doenças graves, progressivas, degenerativas ou malignas.

O evento contará com a presença do fundador e presidente da MAWL, Marcel Hagendoorn.

“O nosso programa está quase a fazer um ano e, felizmente, tem sido um sucesso desde o seu lançamento. Nesse âmbito, queríamos proporcionar um movimento solidário com os nossos ouvintes, ao organizar um jogo de Futsal contra a equipa do Racing Futsal”, disse, ao CONTACTO, Cláudio Lopes, produtor da emissão ‘Tard & Tarés’.

A boa disposição será a ‘tática’ dominante neste jogo solidário.

“Este encontro será marcado pela essência dos ‘tarisienses’: gargalhadas, boa disposição numa partida completamente atípica, embora não iremos poupar o espírito de competição. O mais importante é, no entanto, ver as bancadas cheias no apoio a esta causa”, rematou Cláudio Lopes.

O Racing, equipa que recentemente garantiu a subida à Ligue 1 do futsal luxemburguês, respondeu de forma positiva ao ‘desafio’, já que, para além da vertente desportiva, o clube defende o desenvolvimento da “vertente solidária” em prol de causas sociais.

“Todos nós temos sonhos de crianças e sabemos o quando isso mexe connosco. Além disso, sou apologista de que as equipas, através do desporto, devem desenvolver uma vertente solidária. Dito isto, não podia ficar indiferente a este desafio da Radio Latina. O evento tem como objectivo, não apenas ajudar a tornar sonhos de crianças em realidade, mas também sensibilizar e dar a conhecer, pelas palavras do próprio presidente, o nobre trabalho desta associação que opera em mais de 45 países”, afirmou Tiago Fernandes, diretor desportivo da equipa de futsal do Racing.

“Para nós, será também um momento de convívio e de boa disposição para com os ouvintes do programa e amantes da modalidade, em especial os nossos adeptos que nos apoiaram incondicionalmente numa época brilhante”, rematou o dirigente desportivo.

O inicio da partida está marcado para as 19:00 e a entrada é de 5€.

Na promoção deste evento, foi também publicado um vídeo promocional (acima no artigo), que rapidamente se tornou viral contando com mais de 24.000 visualizações em menos de 24 horas.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.