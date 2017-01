Boas (e saudáveis) resoluções para 2017

São um clássico e ajudam-nos a fazer o balanço de mais um ano. Aproveite as nossas sugestões e tenha um 2017 mais feliz.

Perder peso: Não deve haver resolução mais proferida do que esta. A verdade é que perder peso não é sinónimo de horas infinitas no ginásio e treinos penosos. Uma pequena dica dos cientistas: não espere resultados da noite para o dia. Comprometa-se antes a mudar pequenos hábitos diários, como comer pouco e várias vezes ao dia, consumir fruta e legumes diariamente e optar pelos cereais integrais. Sim, tenha um dia por semana para a “batota” e simplesmente... mexa-se. Suba escadas, caminhe, corra ou arrume a casa. Com tudo isto somado e posto em prática, esta resolução estará fora da lista das resoluções para 2018.

Manter o contacto com família e amigos: Parece óbvio, mas quantas vezes em 2016 ligou a alguém da família ou a um amigo só para dizer que se lembrou dele(a)? O trabalho diário consome-nos tempo e deixa-nos alheados do que é realmente importante. Há estudos científicos que indicam que as pessoas com fortes laços afetivos vivem mais tempo do que as que não os possuem. De facto, a falta de ligações emocionais pode provocar tantos danos como o álcool, tabaco, a obesidade ou o sedentarismo. É certo que não substituem, mas as novas tecnologias podem ser uma grande ajuda a manter a ligação com os que se encontram mais longe.

Cortar no stress: Em pequenas doses, o stress ajuda a manter-nos alerta e com energia para ultrapassar os obstáculos diários. O problema está em conseguir manter a fasquia baixa com dias intensos de trabalho, pouco sono e exercício e refeições pouco nutritivas. Quando o stress se torna crónico, pode aumentar ou potenciar o risco de doenças como a obesidade, insónia, depressão ou doenças do coração. Os especialistas sugerem que tire tempo para relaxar, durma melhor e socialize com os amigos e família. Por último, é essencial que tire férias pelo menos uma vez por ano.

Deixar de fumar: A par com perder peso, esta deve ser uma das resoluções mais comuns. Deixar de fumar é difícil, mas hoje em dia já há diferentes tratamentos que podem ajudar, da medicação às terapias alternativas. Não desanime se à primeira não conseguiu e lembre-se dos benefícios para a saúde e para a carteira. Pelas nossas contas, pelo preço mais elevado, se comprar um maço a cada dois dias, no final do ano a poupança pode rondar os 900 euros. O suficiente para umas maravilhosas férias, certo?

Poupar dinheiro: Tal como perder peso, o segredo da poupança está nos pequenos hábitos. Prefira os transportes públicos, caminhe ou use a bicicleta até ao trabalho, se a distância o permitir. Pode também optar pelo ’carpooling’, o sistema de partilha de carro para deslocações mais longas. Cortar na mensalidade do ginásio é outro truque. O YouTube e as consolas de videojogos estão repletos de programas de treino para fazer em casa e os parques públicos estão à sua espera para corridas ou caminhadas. Quanto às despesas do supermercado, lembre-se sempre de fazer a lista do que realmente precisa e tente ir sempre de barriga cheia. Desta forma não cede a tentações prejudiciais tanto para a saúde como para a carteira.

Catarina Osório