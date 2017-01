"Há coisas giras". António Paiva fugiu à guerra mas acabou condecorado por um general. O engenheiro civil foi um dos primeiros portugueses no Luxemburgo a receber a Ordem do Infante Dom Henrique, em 1983, atribuída pelo general Ramalho Eanes, então Presidente da República. António Paiva saboreou a ironia. "Um indivíduo foi refratário contra o regime fascista e acaba por ser galardoado".

Os refratários eram os que tinham ido à inspeção e não se apresentavam quando eram chamados, como este português. Os desertores já tinham feito a recruta e sido mobilizados para a guerra. Uns e outros eram considerados “traidores à pátria”, e o estigma ainda perdura. "Nós éramos traidores ao regime fascista e não temos de ter vergonha disso. Éramos enviados para as colónias como agressores, e para nós isso era impossível, era uma questão de consciência política", conta António Paiva, que viveu a crise académica de 1969, em Coimbra, e acabou na mira da PIDE no Porto, quando participava em encontros com Manuel Freire e Hélia Correia.



Nesses anos, a guerra sorvia "mais de 90% da juventude portuguesa masculina", aponta a historiadora Irene Pimentel no livro "Exílios – Testemunhos de exilados e desertores portugueses na Europa (1961 – 1974)".

Foto: Steve Eastwood

António Paiva foi um dos cerca de 100 mil portugueses que se recusaram a participar numa guerra injusta, corria o ano de 1970. "Eu devia assentar praça no dia 20 ou 22 de setembro em Castelo Branco". Em vez disso, em junho de 1970, atravessa a fronteira de Vilar Formoso, apanha um comboio para Salamanca e chega a França à boleia, três dias depois, "com 1 franco francês no bolso".

Em Paris, António Paiva junta-se aos Comités de Desertores criados para organizar a luta política no estrangeiro, onde militava também José Mário Branco. Ali integra a secção de agitação política e propaganda e colabora com o Teatro Operário.

"A gente ia para os 'bidonvilles' apresentar a peça 'O Soldado', contra a guerra colonial e contra o fascismo", conta António Paiva ao Contacto.



O teatro de intervenção e a cantiga convertiam-se numa arma. "Fui à caixa do correio / E fiquei atrapalhado / Havia um papel da tropa / A dizer que fui chamado". Os versos abrem a canção "Deserção", de Tino Flores, que se ouvia então nas festas populares em França e faz parte do CD incluído no livro.

Foi com o grupo "Os Camaradas", de Tino Flores, que António Paiva veio pela primeira vez ao Luxemburgo. Em outubro de 1970 o grupo acompanhou Zeca Afonso ao Grão-Ducado para dois espetáculos em que também participava o Teatro Operário, um na Maison du Peuple, em Esch-sur-Alzette, outro no Casino Sindical, em Bonnevoie.



Quarenta anos depois, o país continua dividido quanto ao papel dos desertores. Subsiste um enorme estigma, garante António Paiva.

"As salas estavam a abarrotar. Só que em Esch deviam estar à espera do Marco Paulo, ou assim, e nós com uma peça sobre a guerra colonial!". Ouvem-se assobios. "O Zeca Afonso recusou cantar".



A passagem pelo Luxemburgo alertou-os para as dificuldades dos imigrantes portugueses no país. "Fui escolhido para vir para aqui, porque tinha cá uma irmã", conta. Serve de intérprete aos trabalhadores portugueses durante uma greve numa fábrica e acaba por ser convidado pelo sindicato Lëtzebuerger Arbechter-Verband (LAV) – predecessor da OGB-L – para ser o secretário sindical dos trabalhadores portugueses e espanhóis no país.



No jornal do sindicato, denuncia as condições miseráveis em que viviam os imigrantes portugueses no Luxemburgo e a guerra colonial. "Em Portugal, é o povo que suporta as despesas da guerra. Em 1969, 40% do orçamento nacional português foi consagrado à guerra", lê-se num artigo que assina.

Foto: Steve Eastwood

A sangria do país era impossível de estancar: milhares emigravam para fugir à miséria, enquanto o regime enviava os mais jovens para uma guerra condenada pela ONU.



"Com todos os camaradas / E lutando lado a lado / Só na defesa do povo / O arsenal será usado". É ainda Tino Flores, o minhoto que subverteu o folclore português para apelar à deserção. Muitos desertores eram encorajados a roubar e esconder armas para serem usadas na luta contra o regime, mas serão os militares a trazer a democracia a Portugal.

Quarenta anos depois, o país continua dividido quanto ao papel dos desertores. Subsiste um enorme estigma, garante António Paiva. “Está muitíssimo enraizado. Em Portugal, quando o livro foi apresentado, tivemos pessoas a chamar-nos traidores”.



Os vinte testemunhos, com posfácio de Irene Pimentel, prestam tributo à luta destes homens que fizeram guerra à guerra por convicção política. Lançado em Portugal no ano passado, "Exílios" vai ser apresentado no domingo, 22 de janeiro, às 15h, no Centro de Documentação das Migrações Humanas (CDMH), em Dudelange.



A sessão conta ainda com o presidente da Associação de Exilados Políticos Portugueses (AEP61-74), Fernando Cardoso, e o historiador luxemburguês Thierry Hinger.

Paula Telo Alves



______

"Exílios" - Domingo, 22 de janeiro, às 15h

Centre de Documentation sur les Migrations Humaines

Gare Usines - Dudelange

