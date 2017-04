Hajime Miyamae, dono do restaurante Kamakura, na capital, recebeu o título honorário de Embaixador da Boa Vontade pelos préstimos à divulgação da gastronomia japonesa. A condecoração foi emitida pelo ministério da Agricultura do Japão e entregue pelo embaixador do país no Luxemburgo, M. Suzuki.

Aberto há 30 anos, em 1986, o Kamakura instalou-se primeiramente no Grund e foi o primeiro restaurante japonês do Luxemburgo. A abertura do restaurante de sushi foi uma revolução gastronómica no país, quando as especialidades japonesas eram verdadeiramente desconhecidas quer no país, quer na Europa. Só em 2000 é que a Europa despertou para as especialidades do Japão.

A cultura japonesa desconhecida na década de 80

Hajime Miyamae relembra divertido certas reações dos clientes nos primeiros tempos do Kamakura. O “canard laqué” (pato lacado, traduzido à letra, ou pato assado com cobertura de mel) suscitava grande interesse e curiosidade. De salientar que o aspeto do prato e a textura é semelhante a uma cadeira, dando origem do nome.

Mas, Hajime Miyamae foi um professor para os seus clientes e ensinou-os a degustar sushi. Por exemplo, as peças “nigirisushi” (tranches de peixe em cima de arroz) devem ser embebidas em soja pela parte do peixe e não do arroz, era das explicações mais habituais.



Akira Yasuoka, chefe de cozinha, acompanha o proprietário e a sua esposa desde o início, tendo já sido nomeado chef do ano pelo guia Gault et Millau Belux, em 2011.

Hajime Miyamae tornou-se de tal forma embaixador da cultura que além dos conselhos de degustação de sushi, também é procurado com frequência por pessoas que viajam para o Japão.

O japonês assume que esta nomeação é de grande responsabilidade porque cria laços e pontes culturais entre o Luxemburgo e o Japão.

Na cerimónia de condecoração estiveram presentes Etienne Schneider, ministro da Economia, e o presidente da Câmara dos Deputados, Mars Di Bartolomeo, amigos e clientes habituais de Hajime Miyamae.

