A doença de Parkinson, um distúrbio do sistema nervoso, afeta cerca de 1.000 pessoas no Luxemburgo, um número que deverá aumentar consideravelmente nos próximos anos. A 25 de abril, o CHEM vai promover um dia aberto em Esch-sur-Alzette para consciencializar a população.

A patologia afeta mais comummente pessoas com mais de 65 anos e assume-se como uma condição na qual partes do cérebro se vão tornando progressivamente danificadas ao longo dos anos e podem levar a três principais sintomas - tremores corporais, movimento lento ou músculos inflexíveis.

A doença de Parkinson é a segunda condição neurodegenerativa mais comum e, embora afete até 10 milhões de pessoas em todo o mundo, cerca de 1.000 pessoas no Luxemburgo sofrem da doença, de acordo com o Centro Hospitalar Emile Mayrisch (CHEM).

Dia aberto consciencializa população para a doença

Pela primeira vez, o CHEM está a organizar - em cooperação com o Centro Nacional de Excelência em Pesquisa sobre a Doença de Parkinson (NCER-PD) - um dia para informar as pessoas da condição, como parte do mês de consciencialização para a doença de Parkinson.

Profissionais de saúde e pesquisadores especializados em sintomas e tratamentos estarão disponíveis para partilhar as suas descobertas e conhecimentos com os visitantes, que podem ainda submeter-se a um teste de destreza, visão e cheiro e experimentar como é sofrer com a condição no "Parkinson Suit".

Projeto de pesquisa em curso

O objetivo do dia é apoiar e aumentar a consciencialização da investigação em curso para compreender a doença de Parkinson e melhorar o diagnóstico precoce, bem como opções de tratamento para a condição que, até à data, é incurável.

Um total de 800 pacientes que sofram com a forma clássica da doença, bem como formas raras e atípicas de Parkinson, são ainda convidados a participar de um projeto de pesquisa, lançado em 2015, juntamente com 800 voluntários saudáveis.

O dia aberto será realizado no CHEM em Esch-sur-Alzette na próxima terça-feira, 25 de abril, entre as 9h e as 16h. Especialistas do NCER-PD e Alex Bisdorff, neurologista do CHEM, estarão no local para conversar com os visitantes.

Mais informações sobre a ação estão disponíveis através do website do NCER ou do telefone 4411 4848. Qualquer pessoa que deseje inscrever-se n o projeto de pesquisa pode fazê-lo no local, a 25 de abril.

