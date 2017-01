Há 10.727 portugueses recenseados para votar nas eleições comunais. De acordo com o Cefis, representam 18% do eleitorado potencial, como nas últimas eleições comunais de 2011.



Os números foram divulgados esta terça-feira pelo Governo, durante a apresentação de uma campanha que vai contar com 80 “multiplicadores”, que vão sensibilizar amigos e familiares a inscreverem-se nos cadernos eleitorais. O objetivo é aumentar o número de estrangeiros para votar nas comunais de 8 de outubro.

A cabo-verdiana Antónia Dham do Rosário e a portuguesa Isabel Varela fazem parte dos 80 “multiplicadores” que o Cefis está a formar com o objetivo de aumentar o número de estrangeiros inscritos nos cadernos eleitorais: 25.501 (17% do potencial eleitorado).

“Fui almoçar na casa de um amigo e éramos seis ou setes pessoas. Comecei a falar nas inscrições, mas no início foi complicado. Diziam ’isso não me interessa’, ’não sei quem são os candidatos’, etc. Expliquei que o importante agora não é saber quem vão ser os candidatos e sim a inscrição. No fim do almoço toda a gente já estava disposta a inscrever-se. Até cheguei mesmo depois a ir buscar uma dessas pessoas a casa e acompanhá-la à comuna para se inscrever”, conta Antónia, que trocou Cabo Verde pelo Grão-Ducado há 23 anos.



A multiplicadora cabo-verdiana Antónia Dham do Rosário quer trabalhar com os jovens e ver aumentar o número de estrangeiros recenseados



“Se estou a tomar café com amigos ou a jantar com familiares aproveito para falar disto, porque sei que há cabo-verdianos que estão há 10, 20 ou 30 anos no Luxemburgo, não estão inscritos e nunca votaram. Aliás, nem sabem que têm esse direito. Também já consegui convencer pessoas que não são cabo-verdianas na minha área de trabalho. Um belga e outro francês já foram inscrever-se”, acrescenta a vice-presidente do departamento de imigrantes do sindicato OGB-L e delegada sindical no Cactus.

Isabel Varela reside há 26 anos no Luxemburgo e também faz parte daquela central sindical, sendo presidente do departamento de imigração da seção norte da OGB-L e membro do comité nacional do mesmo departamento. Ainda não teve uma apresentação de grupo nesta “nova experiência”, mas diz que já falou com algumas pessoas.

“Disseram-me que iam inscrever-se, mas vou ter de dar mais um empurrãozinho até o fazerem. Pelo menos ficaram mais elucidadas”, diz a emigrante portuguesa, apontando a obrigatoriedade de voto como a principal “barreira” do afastamento dos portugueses.

“A primeira barreira é o fato de o voto ser obrigatório. Desde o momento em que dizemos que a inscrição torna o voto obrigatório, muitas pessoas dizem que não lhes interessa, não querem uma obrigação. Mas eu acho que não devem ter medo dessa obrigação, porque o voto é uma coisa boa e pode abrir muitas portas”, desafia a sindicalista. “Depois muitos dizem ’votar para quê se são sempre os mesmos’. Por isso é que temos de dizer para irem votar e ver se mudam as pessoas e as coisas. É um trunfo que temos”, acrescenta.

Se não nos inscrevermos, não vai adiantar reclamar que isto ou aquilo não está bem e vamos continuar a ser sempre dirigidos por aquelas pessoas que vão votar. Isto tem que mudar

Antónia e Isabel fazem parte de uma equipa de 80 multiplicadores que o Cefis está a formar. Há mais sete portugueses inscritos, mas o Cefis está à procura de mais candidatos lusófonos para as formações em português, que vão ter lugar nos dias 24 e 26 de janeiro.

“Além dos franceses, queremos também atingir os 82% da comunidade portuguesa e os outros lusófonos que não estão inscritos e que representam um enorme potencial, sobretudo os jovens. Para isso contamos com multiplicadores ligados à vida associativa ou profissional, que estão em contacto no terreno com trabalhadores. Em 2011 tínhamos poucos multiplicadores, mas tiveram um impacto importante. Os interessados ainda podem inscrever-se até 24 de janeiro e creio que vamos ter resultados positivos”, apela o responsável do Cefis pela formação, Nenad Dubajic.

Na formação, os multiplicadores vão ficar a par das competências das comunas e de como funcionam os votos.

“Nas comunas com mais de três mil habitantes funciona através de partidos, mas se for numa com menos de três mil habitantes, não interessa o partido e sim votar na pessoa. É o método ’Panachage’, em que se pode votar em pessoas de listas diferentes”, refere Isabel Varela.



Isabel Varela vive há 26 anos no Luxemburgo e desafia os portugueses a inscreverem-se até dia 13 de julho para poderem votar nas comunais



Os multiplicadores também vão ser preparados para responder às perguntas mais frequentes e aos argumentos dos potenciais eleitores, e como motivá-los. “Eu já tinha ideia de mobilizar os cabo-verdianos, mas faltava-me uma certa bagagem, algumas informações essenciais. Quando fiz a formação, saí de lá com essas informações e mais confiante”, desabafa Antónia, que espera trabalhar principalmente com os jovens e ver subir o número de inscritos.

A data limite para a inscrição dos estrangeiros nos cadernos eleitorais é 13 de julho, bastando aos interessados ter mais de 18 anos, residir há pelo menos cinco anos no Luxemburgo e apresentar um documento de identidade.

“Residimos aqui, contribuímos para o desenvolvimento do país, onde pagamos os nossos impostos. Se já cumprimos com esses deveres, temos também de saber adquirir os nossos direitos. Se não nos inscrevermos nunca vamos ter esses direitos, não vai adiantar reclamar que isto ou aquilo não está bem e vamos continuar a ser sempre dirigidos por aquelas pessoas que vão votar. Isto tem que mudar”, conclui Isabel Tavares.

