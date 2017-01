Fiquei triste quando o Padre Sérgio Mendes me anunciou o falecimento do Padre Belmiro. Já estava à espera, porque a idade, corroborada com aquilo que é comummente designado de doença prolongada, não perdoa. Porém, a sensação é outra quando interiorizamos a notícia, percebendo que o pano caiu para sempre.



Com os seus 86 anos de idade seria designado na categoria de velho, mas, como eu lhe dizia nalgumas visitas que ultimamente lhe tinha feito, e foi o meu neto que me ensinou: on ne dit pas vieux, on dit âgé! Como diria alguém, é da boca das crianças que sai a verdade!

Mas há pessoas que não podemos deixar partir sem dizer aquilo que nos vai na alma. Uma delas é o Pe. Belmiro Narino de Campos que teve essencialmente duas vidas: uma de professor nos mais diversos lugares de Portugal, e outra de pastor religioso junto da comunidade portuguesa do Luxemburgo.

Foi nos meus tempos de juventude que conheci, na Guarda, o Pe. Belmiro. Era professor de filosofia e de história da filosofia no Seminário da Guarda e percebíamo-lo eivado de ideias progressistas, abrindo o nosso jovem espírito para uma compreensão da sociedade portuguesa paralisada pela ruralidade e avessa ao que era então designado a doutrina social da igreja, com a saída a lume das encíclicas papais: Populorum Progressio e Pacem in Terris, está última de João XXIII. Também o Vaticano II demorava a concretizar-se nas mentalidades serranas das beiras e era difícil remar constantemente contra a hierarquia que dificilmente aceitava as novas ideias difundidas pelo Concílio, dificultando o aggiornamento naquela diocese.

O Pe. Belmiro talvez tivesse percebido que para a sua saúde mental e para o seu espírito crítico e exigente seria melhor estabelecer-se num meio cosmopolita. E foi na paróquia de São Luís dos Franceses, em Lisboa, que começou a sua caminhada pelo deserto. Abandonado pela hierarquia egitaniense, encontrou aqui uma certa protecção e refúgio. Enveredou depois pelo ensino, manifestando o seu talento de pedagogo em colégios da capital.

Não foi fácil digerir o sentimento de abandono e incompreensão por parte da sua hierarquia e certamente que algumas vezes lhe teria vindo à ideia abandonar o sacerdócio. O irmão mais velho tê-la-á acalorado no seu desalento, pois também ele, exilado no Brasil, teria sido vítima das suas ideias progressistas difundidas no jornal oficial da diocese de Évora, pois o Estado Novo não perdoava desvios, viessem eles de onde viessem, mesmo de eminentes eclesiásticos.

Sentia que Portugal era pequeno demais para o seu espírito irrequieto e aberto. As constantes perturbações da sociedade portuguesa, após o 25 de Abril, também o desiludiram, e o Pe. Belmiro fixa-se, em 1977, no Grão Ducado do Luxemburgo, como capelão para a comunidade portuguesa.

Foi aqui que trabalhou durante 40 anos; aqui encontrou o seu caminho; aqui forjou amizades entre os portugueses e junto da igreja luxemburguesa onde era apreciado e respeitado. Irradiava sabedoria e humanidade e era um prazer estar com ele, ouvir-lhe citar poetas e filósofos que, estou convencido, lhe (nos) davam compreensão do mundo e alento para viver. A ele se deve a fundação da Santa Casa da Misericórdia do Luxemburgo.

Nas várias vezes que o visitei, pude observar a sua proximidade com os portugueses. Desde o chofer de táxi, ao empregado de hotel ou restaurante até alto funcionário das instituições europeias, todos o apreciavam. No Luxemburgo empenhou-se em dar mais visibilidade à comunidade portuguesa, através da sua constante colaboração nos meios da comunicação social, principalmente no jornal Contacto, onde escrevia regularmente os seus editoriais. Era nestes que mostrava a sua vasta cultura, citando filósofos e escritores, sobretudo dos meios anglófonos que sempre apreciou. Em 2009 compilou os seus escritos luxemburgueses num livro intitulado O Homem à Beira do seu Destino. É um autêntico florilégio de interrogações, meditações e considerações, sempre eruditas e por vezes heterodoxas, digno de um livro de cabeceira ou de um livro de horas que se lê com gosto antes de adormecer. Este livro dedicou-o ele aos portugueses emigrantes no Luxemburgo, seus companheiros e seus concidadãos. Também um dia me o quis oferecer e leio, comovido, a dedicatória com letra fugidia escrita pela sua caneta Monblanc que lhe tinha sido oferecida por um amigo advogado luxemburguês. Para o Tenreira Martins, grato pela visita e pelo seu perfume de ressurreição. A ressurreição, que a fé dos crentes encerra, também ele a terá um dia, mas ficar-nos-á, por agora, o perfume do testemunho de vida do nosso querido amigo, Padre Belmiro.

É ao lado do irmão José Narino e com o hábito de franciscano que o Pe. Belmiro repousa na terra de seus pais, em Souto da Casa.

Joaquim Tenreira Martins, escritor, ex-funcionário do serviço social e jurídico da Embaixada de Portugal em Bruxelas, amigo do padre Belmiro Narino

