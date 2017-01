Ao recordarem o padre Belmiro, amigos e conhecidos com quem o Contacto falou, repetem sempre os mesmos adjetivos: bem disposto, alegre, juvenil, pensador, intelectual, culto, carismático. Era sacerdote, mas era sobretudo homem de ação, e foram inúmeros os projetos que criou na comunidade portuguesa para a qual tinha uma visão.

O padre Sérgio Mendes, da Missão Católica do Luxemburgo, confia-nos que a visão do padre Belmiro para a comunidade portuguesa era “uma comunidade bem integrada, participativa, mas que não esquecesse as suas origens”. O pároco conta que desde a sua chegada, em 2012, ele e Belmiro falavam das preocupações deste último em relação à comunidade, “e como os portugueses mais jovens estavam integrados na sociedade, mas fora da Igreja”.

“Estávamos os dois de acordo com o fato de não podermos integrar uma comunidade noutra para que uma esqueça aquilo que é a sua raiz. Participar, integrar e assimilar são coisas diferentes e um bom exemplo disso é que na missa de corpo presente do padre Belmiro, o arcebipo começou a rezar o Credo em francês e os fiéis continuaram em português. Podemos participar, mas não podemos nem devemos fugir às nossas raízes”, resume o padre Sérgio.

José Coimbra de Matos, porta-voz da CCPL, que conheceu o pade Belmiro quando chegou ao Grão-Ducado em 1987, confirma: “O padre Belmiro tinha uma visão de futuro para a comunidade portuguesa, e eu partilhava essa visão da integração, que não era a da assimilação”.



“O desafio agora para todos aqueles que ficam é continuar a obra que ele começou e nos deixou, seja na Igreja, na Santa Casa, nos escuteiros, no Contacto ou na Rádio Latina. A dificuldade é criar, embora continuar também seja dificil”, diz o padre Sérgio, recordando que até ao fim o padre Belmiro queria continuar ativo. “Numa das últimas semanas, ele pediu o computador portátil para escrever o editorial do Contacto. Quando fui lá mais tarde ver se tinha acabado, ele disse que tinha adormecido. Já estava muito fraco.“

A perseguição da PIDE

Aquele que “reclama” ser o seu amigo mais antigo, uma amizade de mais de 65 anos, o padre Manuel Janela Pires, recorda que Belmiro foi sempre muito ativo e interventivo durante toda a sua vida. “Fomos ordenados no mesmo dia em 1953 e já no curso, ele era dos mais inteligentes, o que tinha as melhores avaliações”, e depois como sacerdote “era muito jovial, tinha muita facilidade e jeito para pregar, tinha a facilidade de palavra e sempre bom humor”.



“Éramos muito amigos. Era o meu maior amigo. Para mim é uma dor muito grande a partida dele.“



O padre Janela evoca os anos em que o amigo foi perseguido pela PIDE. “Ele era muito estimado no Seminário da Guarda, mas por causa do conteúdo das suas aulas começou a ser mal visto pelo regime. O bispo da Guarda, que era muito seu amigo, decidiu então enviá-lo para Lisboa para que a polícia política o deixasse sossegado”.

O padre Delfim Pires, de que o padre Belmiro foi padrinho de crisma, conheceu-o também no Fundão e recorda: “Conheci-o quando ele dava aulas no Seminário do Fundão. Mas foi quando deu aulas no Seminário da Guarda, já depois de vir de Roma, onde se formou em Filosofia e de onde trouxe um discurso muito livre, expansivo, e deixava pistas políticas de oposição ao regime, que a PIDE, cuja sede ficava mesmo ao lado do seminário, começou a andar de olho nele. Ele sofreu também de divergências com outros padres. Tinha havido o Concílio Vaticano II [em 1962] e os padres que vinham de Roma vinham mais abertos. Em Portugal, também devido ao regime, havia muita resistência contra essas novas ideias.”

Com o seu “pupilo”, Belmiro também tinha discordâncias, admite Delfim. “Na maneira prática de entender a fé e a moral cristã tínhamos divergências, mas dialogávamos abertamente e sempre mantivemos a amizade e sabíamos trabalhar em conjunto”, assegura o padre Delfim, que esteve destacado no Luxemburgo entre 2001 e 2013.

Delfim recorda que Belmiro “era um home culto, tinha facilidade de falar várias línguas e tinha o cuidado de se manter sempre atualizado, lia muitas obras de literatura, filosofia, religião, e assinava revistas inglesas e americanas, não só religiosas mas políticas.”



“Era alguém que cultivava a amizade, sabia lidar com pessoas da alta sociedade, mas também com os trabalhadores mais modestos e ajudava muitas pessoas. Era um comunicador com muita naturalidade, e no jornal ou na rádio, tinha muitos leitores e admiradores. Era também muito exigente quanto à língua portuguesa e tinha a coragem de corrigir aqueles com quem contatava. Sabia escolher pessoas competentes para o ajudarem a levar a bom porto os seus projetos, quer na parte pastoral, social e até humanamente. Tinha perspicácia para se rodear das pessoas certas”, diz o antigo aluno.

“A comunidade portuguesa era a sua casa”

Outro amigo de longos anos, o padre Vítor Melícias, diz que “o padre Belmiro é daquelas figuras raras e ilustres que marcam a história do Portugal moderno e nomeadamente da presença portuguesa na diáspora”.



“Portugal perdeu um grande português, um grande pensador. Era um homem de palavra e da palavra, um homem extraordinário, pela sua inteligência, era um comunicador contagiante de alegria, um sábio, filósofo, teólogo, tinha homilias fantásticas. Conheci-o quando tive contactos com a emigração no Luxemburgo, onde tenho familiares. Era um homem notável, que sempre me impressionou pela sua capacidade de ser poeta, homem livre, amigo da comunidade. Ele considerava a comunidade portuguesa a sua casa, ele tinha uma paixão pela comunidade”, garante Melícias.



Era um homem de palavra e da palavra. Era um conversador emérito, as histórias que relatava contavam o modo como comunicava a vida."

O ex-presidente da União das Misericórdias, recorda também como juntos fundaram a Santa Casa da Misericórdia no Luxemburgo em 1996 e como recebeu o amigo na Ordem Franciscana. “Ele tinha um pensamento universalista, era um cidadão do mundo, mas com uma profunda ligação à terra portuguesa. Era um conversador emérito, as histórias que relatava contavam o modo como comunicava a vida. Sabia conversar, sabia contar uma história, estabelecer laços de afetividade, não só com pessoas da comunidade portuguesa ou cristã, era um homem da vanguarda e promotor do diálogo interreligioso“, recorda Melícias.

Manuela Aguiar conheceu o padre Belmiro quando foi secretária de Estado das Comunidades [1980-87] e recorda-o também com entusiasmo. “A recordação mais viva dele que tenho é de um recente encontro em Fátima, onde ele foi a grande estrela. Ele deslumbrou-nos com a sua palavra, teve intervenções brilhantes. Foi das pessoas mais mobilizadoras que eu conheci na minha vida. Ele dizia as coisas com uma alegria, uma graça, imenso sentido de humor, vida e entusiasmo. Ele era o símbolo da alegria, da cultura, da inteligência, da proximidade com os outros. Tinha mais de 80 anos mas parecia um jovem na sua maneira de ser. E vivia o Cristianismo com alegria, que é aliás o que este Papa prega”, recorda a antiga deputada do PSD. “Politicamente não sei se temos pontos comuns, mas partilhávamos visões do mundo e isso é mais importante do que ser afiliado neste ou naquele partido“, resume Manuela Aguiar.

Joaquim Pinto de Sousa, que cofundou com o padre Belmiro, os Escuteiros de Santo Afonso em 1981, recorda como a ideia nasceu. “Eu costumava ir jantar no café Chez Mamy, que ficava na rue des Bains, e o padre Belmiro também lá ia porque ficava perto da igreja de Santo Afonso, onde ele dava missa. Conversávamos muito e um dia eu disse-lhe que tinha sido escuteiro em Santo Tirso. Foi aí que nos veio a ideia de fundar um grupo de escuteiros”, recorda. O agrupamento só viria a ser integrado nos Escuteiros do Luxemburgo em 4 de fevereiro de 1982, mas já existia desde 1981. “Demos-lhe o nome de Santo Afonso porque era o nome da nossa igreja, onde havia a missa portuguesa. Na altura, eu tinha 27 anos, era jogador dos Lustianos, trazia o equipamento na mochila e depois saía do jogo e vestia o uniforme dos escuteiros”, ri-se o ex-chefe escuta, hoje com 63 anos.



“O padre Belmiro era muitas vezes a voz dissonante mas, simultaneamente, sabia unir vontades“.

Anos mais tarde, foi também o padre Belmiro que convidou Coimbra de Matos para os Escuteiros. “Eu já vinha dos movimentos de Juventude em Portugal, onde tinha sido dirigente de agrupamentos de escuteiros. Foi naturalmente que ele que me convidou para fazer parte dos Escuteiros de Santo Afonso, que depois cheguei a dirigir”, recorda o líder associativo. “O padre Belmiro era muitas vezes a voz dissonante mas, simultaneamente, sabia unir vontades“, acrescenta ainda Coimbra de Matos.

Mili Tasch-Fernandes recorda-se que conheceu o padre Belmiro quando tinha 27 anos. Juntos colaboraram em muitos projetos como, por exemplo, no Contacto, nos anos 1970. “Eu era muito nova e vi que ele tinha também um espírito muito jovem. O padre Belmiro tinha sido perseguido pela PIDE e para mim era um herói. A personalidade do padre Belmiro e a sua abertura também fizeram que ele se tornasse muito depressa mais próximo da comunidade do que tinham sido os seus antecessores. Ele tinha uma verdadeira ligação com a comunidade. Comia a sardinha assada com os dedos, dizia umas piadas, mas depois também sabia sentar-se à mesa dos reis. Penso que cumpriu a sua missão, nos termos da Ordem à qual pertencia (Franciscanos), ou seja, por um lado ajudar os que necessitam, mas também desenvolver um círculo de amigos e contactos a altos níveis para realmente conseguir mobilizar os meios para poder auxiliar essas pessoas em situações precárias. Foi assim que surgiram projetos como os Escuteiros de Santo Afonso, a Santa Casa e tantos outros”, resume esta sua amiga de quase quatro décadas. “O que é interessante no percurso do padre Belmiro é a dimensão não só religiosa, mas também a análise filosófica que ele fazia da mensagem bíblica. Tudo o que fez nestes anos para a comunidade é a obra de uma vida”, conclui Mili Tasch.

O embaixador de Portugal, Carlos Pereira Marques, diz que como está cá “há pouco mais de dois anos, não se proporcionou trabalhar muito com o padre Belmiro”. “Mas tenho a noção e admiração pelo trabalho que fez ao longo de todos estes anos no Luxemburgo, o que lhe valeu a estima que tinha de toda a comunidade. A prova disso é o número de pessoas que estava na missa” de corpo presente, na quinta-feira, na igreja de Bonnevoie, celebrada pelo arcebispo do Luxemburgo, Jean-Claude Hollerich.

O chefe da Igreja do Luxemburgo considera que ”o Luxemburgo e a Igreja do Luxemburgo perderam um grande padre e um homem de uma grande cultura”. “Sinto-me honrado de ter conhecido o padre Belmiro, o seu amor por Portugal e pelos portugueses. É uma perda (...) também para a comunidade portuguesa. Devemos continuar a seguir o caminho que ele traçou de vivermos juntos, portugueses e luxemburgueses, em comunhão fraterna”.

José Luís Correia

