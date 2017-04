O comboio exclusivo para turistas arranca segunda-feira na Linha do Douro, entre o Porto e Peso da Régua, um novo serviço que está a gerar boas expectativas entre as empresas de cruzeiros fluviais.

A CP - Comboios de Portugal e as empresas Barcadouro, Rota do Douro e Tomaz do Douro acordaram colocar em funcionamento um comboio diário entre o Porto e Régua, na Linha do Douro, que será exclusivo para os turistas dos cruzeiros fluviais e irá circular entre maio e outubro.

No verão de 2016 verificou-se uma rotura entre os operadores marítimo-turísticos especializados em cruzeiros de um dia no rio Douro, que criticaram o mau serviço da CP e trocaram o comboio pelos autocarros como meio de transporte complementar ao barco.

"Estamos com bastantes expectativas em relação a esta nova possibilidade de mobilidade no Douro para turistas que, simultaneamente, vai libertar espaço para as populações locais também se poderem movimentar mais facilmente nos outros comboios", afirmou hoje à agência Lusa Matilde Costa, porta-voz destas empresas de cruzeiros.

A responsável referiu que a procura por este novo serviço, que complementa a viagem de barco de e para o Porto ou Régua, tem sido "muito boa".

"As expectativas são boas até porque a procura, pelo menos a avaliar pelo início desta época em que o tempo tem ajudado, tem sido maior do que no ano passado", frisou.

Depois da paragem no inverno, os operadores marítimo-fluviais retomaram a operação em abril e as previsões para este ano apontam para que se consiga atingir o "número mágico" de um milhão de turistas no rio Douro.

Entre 01 de maio e 31 de outubro, e até à conclusão da eletrificação da Linha do Douro, o comboio dedicado aos turistas dos cruzeiros fluviais partirá do Porto, pelas 08:25, chegando à Régua às 10:25. No sentido inverso, a partida será às 17:15 e a chegada ao Porto acontecerá pelas 19:10.

Este comboio exclusivo poderá transportar entre 200 e os 600 passageiros e não colide com a oferta regular, que se manterá.

Para Matilde Costa, este serviço para turistas foi uma "primeira batalha ganha" e espera que possa ser alargado no futuro.

Na sua opinião, será necessário prolongar este comboio exclusivo para montante da Régua, até ao Pocinho.

Esta será, segundo salientou, uma condição para que o segmento de cruzeiros de dois dias também possa aumentar no rio Douro.

Matilde Costa lembrou, ainda, a promessa de eletrificação da Linha do Douro e lamentou o atraso no lançamento do concurso para o projeto de eletrificação entre o Marco de Canavezes e a Régua, prometido pelo Governo em janeiro.

O ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, anunciou que, até ao final de janeiro, seria lançado o concurso público para a elaboração do projeto de eletrificação da Linha do Douro, entre Marco de Canavezes e Peso da Régua.

"É um atraso de já três meses, o que é muito mau para o Douro", salientou Matilde Costa.

O Governo incluiu o projeto de eletrificação da linha até à Régua no programa Ferrovia 2020 e os operadores turísticos temem que, devido aos atrasos, a sua concretização resvale para lá desse período.

"Poderemos perder o comboio da evolução e poderemos continuar com material obsoleto e isso será muito mau para a região. Não quero imaginar que isso não vai acontecer. Tem de ser feito para bem do Douro e do país", frisou.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.