O parlamento português rejeitou hoje, com os votos contra do PSD, CDS-PP e PS, as propostas do BE e do PCP nas quais se defendia a revogação da propina do Ensino do Português no Estrangeiro (EPE).

Estas duas propostas fizeram parte de um conjunto de projetos de lei sobre o ensino na diáspora apresentados por vários partidos que estiveram hoje em discussão e votação no plenário da Assembleia da República.

Assim, as bancadas do PSD, CDS-PP e PS aliaram-se no voto contra à proposta dos bloquistas para revogar "a propina do ensino de português no estrangeiro e estabelecer a gratuitidade dos manuais escolares" nestes cursos, tendo votado da mesma forma no diploma do PCP que também pedia o fim da propina para estes casos.

A rede do EPE inclui cursos integrados de português nos sistemas de ensino locais e ainda cursos associativos e paralelos, assegurados pelo Estado português, em países como o Luxemburgo, Alemanha, Espanha, Andorra, Bélgica, Holanda, França, Reino Unido, Suíça, África do Sul, Namíbia, Suazilândia e Zimbabué.

Segundo o BE, a introdução da propina levou à perda de cerca de 9.000 alunos e à dispensa de cerca de 30 professores, num contexto em que o número de emigrantes aumentou muito, segundo o Bloco de Esquerda.

Com a mesma votação contra de socialistas, sociais-democratas e centristas, o BE viu igualmente rejeitado o projeto de lei que defendia a redução de alunos por turma nos cursos de ensino de português no estrangeiro.

Entre as outras propostas apresentadas sobre este tema, o projeto de resolução do PSD para o desenvolvimento da rede do EPE viu rejeitado o seu ponto 4 - tendo votado a favor apenas PSD, CDS-PP e PAN - no qual defendiam que "para o desenvolvimento da rede de escolas portuguesas no estrangeiro, o Estado poderá apoiar iniciativas de grupos de cidadãos ou de pessoas coletivas que decidam investir na criação de estabelecimentos de ensino que cumpram os requisitos de qualidade pedagógica e científica considerados adequados para os objetivos deste tipo de ensino".

Já o projeto de resolução do PS para promover "a melhoria do acesso aos cursos do EPE e promover a sua qualidade pedagógica" foi aprovado, tendo contado apenas com a abstenção das bancadas do BE e do PCP e os votos favoráveis das restantes.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.