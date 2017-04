A Câmara de Ourém vai lançar uma rota sobre a passagem dos videntes de Fátima na sede do concelho, percurso que integrará cinco espaços, incluindo os antigos Paços do Concelho, em cuja cadeia estiveram os pastorinhos.



À agência Lusa, a chefe da Divisão de Ação Cultural do município, Ana Saraiva, explicou hoje que a rota “fará ponte” com Fátima, onde ocorreram os acontecimentos de 1917, e com Aljustrel, onde nasceram Francisco, Jacinta e Lúcia.

“Integra cronologicamente cinco espaços”, adiantou Ana Saraiva, referindo, além dos velhos Paços do Concelho, inclui a antiga Casa do Administrador, onde também estiveram os videntes, e que é hoje um núcleo do Museu Municipal de Ourém.

A rota vai incluir, também, “a casa do senhor Batalha, que era o enfermeiro onde os pastorinhos estiveram a assistir a uma procissão de 15 de agosto” e localizada próxima da Casa do Administrador, e o hospital de Santo Agostinho, onde Jacinta (1910-1920) esteve internada de 01 de julho a 31 de agosto de 1919.

A rota, que está em fase de conceção e vai ser objeto de candidatura a fundos comunitários, termina no cemitério de Ourém e no jazigo do Barão de Alvaiázere, obra de arquitetura funerária desenhada por Ernesto Korrodi e onde foi sepultada Jacinta.

Em 1935, a vidente foi transladada para o cemitério de Fátima e, desde 1951, os seus restos mortais estão na Basílica de Nossa Senhora de Fátima.

“São estes os cinco locais de grande proximidade que integrarão a rota na cidade de Ourém”, disse Ana Saraiva, referindo que “todos esses espaços serão interpretados com sinalética adequada”, mas também com painéis de interpretação, nos quais “será contada a História, muito resumida, de cada uma dessas passagens dos pastorinhos pelos locais”.

Segundo a responsável, “todos os visitantes terão acesso a um percurso exterior e nalguns locais irão ao interior visitar também a narrativa de vida e de passagem dos pastorinhos”.

O presidente da Câmara de Ourém, Paulo Fonseca, salientou que o objetivo do município passa por “complementar aquilo que é conhecido das Aparições de Fátima” e “propor à população, aos turistas, aos peregrinos que possam conhecer uma outra face do fenómeno”.

“É talvez uma forma importante para que as pessoas que visitam Fátima possam também visitar Ourém e permanecer mais tempo”, declarou Paulo Fonseca, assinalando que para ficarem mais tempo na cidade-santuário há que “oferecer um outro conjunto de motivos de permanência”.

Entretanto, a autarquia prevê renovar em julho as exposições do polo museológico da Casa do Administrador, passando a incluir, por exemplo, a canonização dos beatos Francisco e Jacinta Marto, a cuja cerimónia preside o papa Francisco no próximo dia 13 de maio no Santuário de Fátima, além de outros dados mais recentes da História do concelho.

“Por outro lado, a presença dos pastorinhos naquela casa irá ser reforçada com a instalação de três esculturas da autoria de Maria Rita”, declarou Ana Saraiva, destacando que a exposição temporária “vai realçar um momento importante” da passagem dos pastorinhos pela casa, que é o “espaço de refeição e de brincadeira com os filhos do administrador e com outras crianças” da antiga Vila Nova de Ourém

Segundo a página na Internet do município de Ourém, os videntes estiveram na Casa do Administrador Artur Oliveira Santos entre 13 e 15 de agosto de 1917.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.