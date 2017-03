OPINIÃO: Um país no divã

Por Hugo Guedes - “Cá se vai andando com a cabeça entre as orelhas”, canta Sérgio Godinho no “Coro das velhas”. Deve haver poucas expressões mais portuguesas que esta; na nossa cultura, é tabu ser-se feliz. Aquele que sorri na rua só pode ser parvo, vai ser apanhado desprevenido pela fatalidade que sem dúvida o espera. E numa sociedade onde levantar a cabeça acima da mediania significa o caminho mais curto para despertar a inveja alheia, nunca se responde à pergunta “então como vai a vida?” com um positivo “fantástica, sinto-me óptimo, tudo me corre às mil maravilhas!”.

Esta melancolia exacerbada faz parte das nossas raízes mais profundas, e tem razões históricas – o oceano, os Descobrimentos, a filosofia tacanha e submissa do salazarismo podem ser exemplos daquelas. É algo de profundo que a novíssima edição do Relatório da Felicidade, divulgada há dois dias, deixou completamente a nu: somos uns tristes. O ranking é estabelecido pelas Nações Unidas e a sua metodologia é científica – a um milhar de habitantes de cada país é pedido que avaliem, de 1 a 10, em que patamar se encontra a sua vida. Essa média é depois ponderada com outros seis fatores com influência comprovada no bem-estar – o PIB per capita, o apoio social, a liberdade para tomar decisões, a esperança média de vida, a generosidade e a percepção de corrupção.

Ora Portugal é – como cada vez mais turistas e estrangeiros residentes podem garantir – um belo país para se viver. O povo é pacífico, não há atentados nem guerras; o sol brilha nove meses por ano, a comida é maravilhosa, há praias incríveis, cidades e aldeias belíssimas, e dizem que tanto mulheres como homens não são feios de todo. Fazendo parte da UE, o país é relativamente rico. Fica mesmo ao lado de Espanha, país conhecido pela sua alegria de viver (34º no ranking).

Portugal é… 89º, o segundo país mais triste da UE, apenas à frente da Bulgária (que é o mais pobre dos 28). Nem vale a pena falar do cinzento Luxemburgo (18º), ou dos países escandinavos que, como sempre, dominam a classificação: os portugueses estão menos contentes que no Líbano, no Kosovo, na Líbia e em El Salvador, só para falar de países flagelados pela guerra. Somos apenas umas décimas mais felizes que na Somália! E isto apesar de o país ter bons resultados em todas as categorias objetivas – só que simplesmente todos os lusos, quando inquiridos, respondem por reflexo “ai homem, nem queira saber…”. É uma questão do foro psicológico: para começar a gozar a vida, todo o país precisaria de umas sessões no divã.

