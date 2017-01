A vida de jornalista concede alguns privilégios. E um deles é a possibilidade de conhecer figuras grandes e ilustres, homens e mulheres com dimensão histórica. Só por isso, um jornalista deve perdoar muitas das dificuldades que a profissão lhe coloca ao longo do caminho.

Conheci bem Mário Soares, sobretudo, a partir de 1987. Nesse ano, tive de votar nele, tive de me aliar a ele, tive de me servir dele, para evitar uma vitória política da direita mais radical, que prometia impiedosas revanches, se viesse a triunfar. O país estava dividido ao meio e, do outro lado da barricada, só se prometia fogo sobre a esquerda. Por essa altura, mudei de jornal e encarregaram-me do acompanhamento diário da Presidência da República. Os seus assessores providenciaram um encontro. As primeiras impressões foram ótimas. Belém passou a ser uma rotina. Telefonemas diários, idas ao palácio, viagens pelo país e pelo estrangeiro e, de quando em vez, encontros com ele. Respondia às perguntas dos jornalistas e, quando havia tempo e informalidade suficiente, também manifestava as suas curiosidades. Gostava de conhecer as opiniões dos outros.

Por estes dias, é difícil trazer a público qualquer novidade, depois do muito que se disse e escreveu. Mas guardo um episódio simples, com toda a certeza, desconhecido por aqueles que me lêem. Tínhamos almoçado em Monforte, em casa do cavaleiro João Moura. Num passeio pela casa, fomos a uma varanda, para o João mostrar uns potros. Estávamos só os três, quando prometeu contar uma pequena curiosidade histórica: “Quando os colonos espanhóis chegaram à América do Sul, deslocavam-se só de cavalo. E a destreza era tão perfeita que a civilização inca pensava que cavalo e cavaleiro eram um ser único, bicéfalo. Os incas viveram nesta ilusão durante dezenas de anos”. Citou depois vários autores que tinham tratado este encontro de civilizações. João Moura estava incrédulo. Meti uma provocação amável: “O senhor nunca assistiu a uma tourada?”. “Está enganado. Havia um rapaz, meu condiscípulo do liceu, que foi cavaleiro tauromáquico (disse o nome, mas a minha memória já é falível). Oferecia-me bilhetes para ir ao Campo Pequeno. Eu fui vê-lo com o Mário Moniz Pereira e outros amigos daquele tempo”.

Portugal ficou a dever-lhe muito, mas essa dívida seria sempre incobrável. Por que Mário Soares viveu exclusivamente para Portugal. Com isso, conquistou a imortalidade.

