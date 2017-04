No âmbito das comemorações do centenário das “aparições” (em 1917, na Cova da Iria) e da visita a Fátima do papa Francisco, a 12 e 13 de maio, organizam-se peregrinações vindas de todo o mundo, grava-se um documentário e inaugura-se um novo altar no Santuário.





83 MIL PESSOAS em peregrinações organizadas

Mais de 718 peregrinações organizadas, que representam mais de 83 mil pessoas, estão registadas para o centenário das “aparições”, em Fátima, que coincide com a visita do papa Francisco, a 12 e 13 de maio.

Segundo um comunicado do Santuário de Fátima, estes números são de peregrinações organizadas pelas agências de viagens, que pediram o seu registo nos serviços do Santuário.

Os países com mais fiéis inscritos são Espanha, Itália, Irlanda e Polónia, na Europa, mas também São Tomé e Príncipe, de onde se esperam 50 peregrinos, bem como Austrália, Vietname, Congo, Índia, Estados Unidos, Indonésia e Filipinas.





CANAL HISTÓRIA grava documentário sobre Fátima

O Canal História está a fazer gravações para um documentário, “As Faces de Fátima”, sobre os acontecimentos na Cova da Iria, há 100 anos, na região de Fátima, em Lisboa, Leiria, Porto e outros locais.

O objetivo do documentário, segundo um comunicado do Canal História, é tentar “enquadrar a realidade histórica do acontecimento da Cova de Iria, as suas implicações sociais e económicas, bem como as consequências que teve na igreja, na terra, no país, no mundo e nas crianças que tiveram relevância nesse acontecimento”.

“Pretendemos, neste documentário, comparar a evolução do culto a Fátima e a sua ‘construção’ narrativa entre 1917 e 1941, até à época das ‘Memórias’ tardias da Irmã Lúcia. Estamos a explorar os lugares mais emblemáticos para a nossa história e a recorrer à utilização de elementos gráficos para retratar a época”, explicou Carolina Godayol, diretora-geral do The History Channel Ibéria, citada no 'site' Meios e Publicidade.





NOVO ALTAR para o papa já está pronto

O novo altar principal do Santuário de Fátima, onde se farão as celebrações do centenário das aparições com o papa Francisco, vai passar a receber missa dominical a partir de 09 de abril, anunciou o Santuário.

A partir do domingo de Ramos, 09 de abril, a missa de domingo passa a ser transmitida 'online' no site do Santuário.

Em declarações citadas no 'site', o diretor do Serviço de Administração do Santuário de Fátima, padre Cristiano Saraiva, afirmou que “o objetivo é criar melhores condições aos peregrinos para participarem nas celebrações que se realizam" no espaço e será aí que se concentrarão as celebrações com o papa, a 12 e 13 de maio, do centenário das “aparições”.

