Manuel Carvalho da Silva foi durante 25 anos líder da principal central sindical portuguesa, a CGTP. Atualmente é investigador do Centro de Estudos Sociais (CES) desde 2009. Coordena a delegação do CES, em Lisboa, e o Observatório sobre Crises e Alternativas, criado por este centro em abril de 2012. É membro do Conselho Geral da Universidade do Minho. Alerta para que, caso não se invertam as dinâmicas que o processo de integração europeia implicam para Portugal, haja um cenário de empobrecimento e de abandono do país. Fugir a esse destino é um projeto que terá de mobilizar a maioria da sociedade portuguesa nas próximas décadas.



Em março, o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, apresentou um documento sobre o futuro da União Europeia com vários cenários que permitem quase escolhas a 360 graus, mas parece que o cenário favorito do ministro das Finanças alemão, Wolfgang Schäuble, é a chamada “Europa a várias velocidades”. O que é que isso significa?

Acho, com sinceridade, que significa um agravamento no rumo que a Europa tem estado a seguir. E não augura nada de bom, porque esta via de integração só podia ser perseguida se fossem reformulados aspetos que se têm verificado errados. Isso só seria possível se não se pensasse desenvolvê-la nos mesmos mecanismos da moeda única e do tratado, e de outras orientações da União Europeia.

No fundo, eles apenas estão a passar para o papel o que já acontece na prática.

Uma Europa com vários escalões de desenvolvimento, não dando a certos países condições que possibilitem a criação de estratégias de desenvolvimento autónomo, como é o caso de Portugal. Se a perspetiva fosse: “Sim senhor, nós não estamos em condições de assumir o mesmo ritmo de integração para todos, temos culturas diferentes e estados de desenvolvimento diferentes, e em função disso vamos repensar isso, mudar as regras do Tratado Orçamental e ver o que se faz em relação à moeda, porque em situações de desenvolvimento diferenciado não deveria haver uma moeda única, seria uma coisa diferente”.

Uma UE a várias velocidades não pressupõe diferentes moedas?

Duvido que seja isso que é pensado. Isso implicaria manter o euro como moeda padrão e criar outras moedas que estivessem associadas mas que permitissem outro tipo de apoio às economias em que se inserem. Isso seria uma solução para utilização de mecanismos, para os países que assim o necessitam, que a moeda única não permite. Há quem fale da criação de duas moedas mantendo-se compromissos de solidariedade, cooperação e políticos diversos, mas não é para aí que aponta. O que faz dessa proposta algo de profundamente armadilhada. É, pelo contrário, um aprofundamento da visão dicotómica e cada vez mais desigual da UE que tem sido apadrinhada pelo senhor Schäuble e que tem sido a visão dominante na política europeia.



