O jornalista Nic Newman afirmou hoje, em Lisboa, que muitos meios noticiosos “não vão sobreviver”, mas apontou várias soluções para a viabilidade económica do jornalismo, incluindo fazer com que as plataformas agregadoras de informação paguem por conteúdos.

Nic Newman está hoje em Lisboa para participar no 4.º Congresso dos Jornalistas, que decorre no Cinema São Jorge, em Lisboa, desde quinta-feira e até domingo, tendo sido o orador principal do painel dedicado à viabilidade económica e aos desafios do jornalismo.

O investigador associado do Reuters Institute, que se dedica à investigação dos temas relacionados com o jornalismo, começou a sua intervenção por apresentar dados sobre a forma como as pessoas consomem informação atualmente.

Entre outros aspetos, disse que, nos Estados Unidos da América, a televisão e o ‘online’ dominam as preferências, que 99% do crescimento das receitas publicitárias no país vieram da Google e do Facebook e que, no Reino Unido, os utilizadores já usam mais o ‘smartphone’ do que o computador para aceder a notícias.

Caracterizadas as audiências e identificadas as tendências no consumo de informação, Newman qualificou os vários desafios que se colocam como a “tempestade perfeita” e dedicou o resto da sua intervenção a apontar “possíveis soluções” que já estão a ser testadas em alguns meios em todo o mundo.

Fazer com que as plataformas paguem por conteúdos, transformar os meios em plataformas agregadoras (para assim criar escala) e criar unidades especializadas em ‘storytelling’ para vender esses conteúdos foram algumas das propostas apresentadas.

Relativamente a este último caminho, Nic Newman apontou o exemplo da ‘T Brand Studios’, do ‘The New York Times’, que conta com cerca de 70 jornalistas, videografos e designers, que “usam o seu conhecimento técnico para contar histórias” e que faturam 50 milhões de dólares.

Nic Newman também referiu as possibilidades de definir como público-alvo uma audiência mais pequena e de nicho (que está disposta a pagar por aceder a um conteúdo aprofundado sobre determinado tema), investir em vídeo para a internet e para a televisão (como fez o Correio da Manhã ao criar a CMTV) e ainda apostar em subsídios e em formas colaborativas de financiamento (o chamado ‘crowdfunding’).

O também fundador do website da BBC afirmou que “a publicidade no digital está particularmente asfixiada” e que “só alguns fornecedores de notícias generalistas vão sobreviver”, argumentando que “outros terão de se reinventar”.

Newman antecipou, ainda, que “a relação com as plataformas [agregadoras de conteúdos] tem de começar de novo” e que “os produtores de conteúdos precisam de ser adequadamente compensados”.

Já no final da sua intervenção, Newman deixou uma mensagem de esperança: “Há valor nos meios noticiosos. Só temos de o encontrar”.

Também presente no painel esteve Madhav Chinnappa, que está na Google desde 2010 e que é responsável pelo serviço Google News.

Chinnappa defendeu que este produto “é benéfico para o ecossistema das notícias” e explicou que o Google News foi criado por um engenheiro indiano que queria “ter diferentes visões e opiniões” sobre o que se passa, acrescentando que este serviço não dá receitas à Google porque não tem anúncios.

“Sabem quanto dinheiro é que o Google News traz para a Google? Nenhum! A ideia é atrair tráfego para os fornecedores de conteúdos”, explicou Madhav Chinnappa.

Madhav Chinnappa argumentou, ainda, que o Google News “é bom para o ecossistema das notícias” e a prova disso é que foi encerrado em Espanha e, consequentemente, o tráfego dos ‘sites’ caiu, sobretudo o dos sites locais e regionais de informação.