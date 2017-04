O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, abriu hoje os jardins e algumas salas do Palácio de Belém ao público, onde passou a tarde deste 25 de Abril, no meio do povo.

Marcelo Rebelo de Sousa esteve a maior parte do tempo na varanda do palácio, onde conviveu e tirou fotografias com centenas de pessoas - "entre 600 e 700" nas suas contas - desde o meio-dia até perto das cinco da tarde, com dois intervalos para cerimónias de condecorações.

"Parece que agora é que tomámos conta da liberdade", comentou um homem, enquanto observava o chefe de Estado, descontraído, a posar continuamente para infindáveis fotos, praticamente sem segurança em seu redor.

"Isto era impossível há 40 anos", observou de seguida uma mulher.

As pessoas que queriam cumprimentar o Presidente da República aguardavam a sua vez, em fila, sem pressa, ordeiramente. Outras passeavam pelas salas contíguas à varanda, que hoje estiveram abertas ao público.

E outras entretinham-se a observar, como um homem, que exclamou: "Isto é muito giro de ver".

O Presidente da República saudava os mais jovens com apertos de mão vigorosos, sugeria fotos com "tudo a dizer banana" e dava indicações aos fotógrafos: "Tem de ser mais à distância".

A meio da tarde, perguntou as horas, preocupado com a receção ao Corpo Diplomático, marcada para as 17:30 no Palácio de Queluz: "Quatro e meia? Temos tempo".

Durante este convívio, Marcelo Rebelo de Sousa ouviu vários elogios, e parece ter mudado a opinião de alguns cidadãos: "Agora convenceu-me, a postura dele. Não tenho andado muito convencida", afirmou baixinho uma mulher.

O chefe de Estado recebeu "muitos parabéns pelo seu mandato impecável", e ouviu palavras de apoio a "tudo o que fez", ou a "99,9%". Tirou fotos com portugueses que vieram "diretamente do Entroncamento para o conhecer pessoalmente", e também de países estrangeiros, como a Finlândia.

Quando alguém não tinha nenhuma forma de fotografar, Marcelo Rebelo de Sousa chamava um dos fotógrafos oficiais, que depois anotavam o e-mail ou a morada postal para o envio da foto: "Espere um bocadinho a ver se vem um fotógrafo".

Neste 43.º aniversário da Revolução dos Cravos, os jardins do Palácio de Belém e o Museu da Presidência da República estiveram abertos entre as 10:00 e as 18:00, com a última entrada às 17:00.

Quem visitou o palácio pôde entrar pela porta principal e subir a respetiva escadaria, até à Sala das Bicas, e passear também na Sala Dourada, na Sala Império e na Sala de Jantar, na varanda e nos jardins do Buxo e da Cascata.

Marcelo presta homenagem à imprensa e pede medidas que ajudem setor

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, prestou hoje homenagem à imprensa portuguesa, no Dia da Liberdade, e manifestou-se preocupado com a sua sobrevivência económica e financeira, pedindo medidas que ajudem o setor.

Numa cerimónia na Sala dos Embaixadores do Palácio de Belém, em que condecorou a Associação Portuguesa de Imprensa com o título de membro honorário da Ordem do Mérito, o chefe de Estado realçou o "peso esmagador da publicidade de grandes empresas multinacionais no que respeita à imprensa eletrónica".

"Estamos a falar de 80% ou mais da publicidade detida por um número muito limitado de empresas multinacionais", referiu, acrescentando que, num prazo muito curto, a situação “constitui um problema”.

“Sei que o Governo está atento a esse problema, que impõe [a necessidade de] medidas que permitam ir ao encontro das vossas aspirações e das vossas necessidades", acrescentou.

Marcelo Rebelo de Sousa falava perante cerca de 30 representantes de órgãos de comunicação social centenários, membros da Associação Portuguesa de Imprensa, como o Açoriano Oriental, o Diário de Notícias, A Voz do Operário, o Jornal de Notícias e a Folha de Tondela.

"Homenageio a vossa coragem, a vossa determinação, a vossa persistência, mas estou seriamente preocupado com o panorama da imprensa em Portugal", declarou.

O Presidente da República acrescentou que está "preocupado, não por falta de liberdade, não por falta de criatividade, não por falta de determinação, mas porque as condições objetivas, nomeadamente económicas e financeiras, são cada vez mais limitativas".

Referindo que conhece bem o setor, afirmou: "Acompanho as vossas vicissitudes. Sei bem como é difícil a produção, como é muito difícil a distribuição, como é um problema cada vez mais grave a publicidade e, portanto, a sobrevivência económica e financeira da imprensa portuguesa".

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.