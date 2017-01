Parlamento chumba descida temporária da TSU acordada em Concertação Social

O parlamento chumbou hoje o diploma do Governo que baixa a Taxa Social Única (TSU) para as empresas, com BE, PCP, PSD e "Os Verdes" a votarem em conjunto pela 'nega' da medida.

O líder parlamentar do PS afirmou hoje que perante o chumbo da baixa da TSU outras medidas "certamente vigorarão" dentro do mesmo acordo de concertação social ou de um novo acordo, apoiando empresas e instituições de solidariedade social.

"Não vigorando esta medida da TSU (Taxa Social Única), outras certamente vigorarão, no contexto do mesmo ou de um novo acordo, apoiando as empresas e as instituições de solidariedade social", afirmou Carlos César no parlamento, intervindo no debate das apreciações parlamentares apresentadas por BE e PCP à descida da TSU paga pelos empregadores, como forma de compensar a subida do salário mínimo.

O líder da bancada socialista acusou a oposição de promover a instabilidade ao votar contra a medida acordada em concertação social: "Defendemos que a concertação social é uma mais-valia para a estabilidade social e esta para a estabilidade política. A instabilidade tem sido um aperitivo que alimenta a ideia de uma direita sempre disposta a apresentar-se falaciosamente como força disciplinadora".

Vieira da Silva recusou-se a adiantar medidas alternativas

Entretanto, o ministro do Trabalho recusou-se a adiantar medidas alternativas após o parlamento ter revogado a descida temporária da Taxa Social Única (TSU), dizendo apenas que a nova situação será analisada em conjunto com os parceiros sociais.

Vieira da Silva falava aos jornalistas na Assembleia da República, após o PSD, Bloco de Esquerda, PCP e "Os Verdes" terem revogado o decreto do Governo socialista que visava descer em 1,25 pontos percentuais a TSU dos empregadores, como compensação pelo aumento do salário mínimo nacional para 557 euros em 2017.

"O Governo continua a considerar que fez um bom acordo de concertação social, servindo os interesses do país. Uma das medidas desse acordo, a Assembleia da República, no exercício dos seus poderes, decidiu revoga-la", comentou o membro do executivo.

De acordo com Vieira da Silva, revogada a descida da TSU, com a qual se procurava compensar os empregadores face à subida do salário mínimo nacional, o Governo "irá agora analisar a situação e conversará com os parceiros sociais".

Interrogado se admite que a medida alternativa à descida da TSU passará por uma nova redução do pagamento especial por conta, o ministro do Trabalho recusou-se a confirmar.

"Não vou agora, aqui, dizer qualquer alternativa. O Governo vai analisar a situação. Vai falar com os parceiros sociais e serão naturalmente conhecidas as decisões que daí resultarem", limitou-se a declarar Vieira da Silva.

Costa reúne com os parceiros sociais em São Bento

O primeiro-ministro, António Costa, reúne-se com os parceiros sociais hoje à noite , em São Bento, para analisar o novo quadro após a revogação pelo parlamento do decreto que baixava a Taxa Social Única (TSU) dos empregadores.

Esta reunião na residência oficial do primeiro-ministro, convocada pelo Ministério do Trabalho e da Segurança Social, foi confirmada à agência Lusa por fontes do executivo e por representantes dos parceiros sociais.

"Trata-se de uma reunião de trabalho. Não estão previstas declarações no final", referiu fonte do executivo à agência Lusa.

A reunião acontece após o PSD, o Bloco de Esquerda, o PCP e o PEV terem revogado no parlamento o decreto do Governo que previa uma descida temporária da TSU dos empregadores em 1,25 pontos percentuais como compensação pelo aumento do salário mínimo nacional para 557 euros em 2017.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.