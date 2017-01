Mário Soares: O silêncio, a voz e as palmas na despedida

Nem os passos dos militares que transportaram a urna se ouviram no meio do silêncio na alameda de entrada do Cemitério dos Prazeres, em Lisboa, no funeral do antigo Presidente da República Mário Soares.

O silêncio foi quase absoluto, não fossem os “flashes” dos fotógrafos. Ouviu-se a marcha fúnebre, tocada, à porta do cemitério, pela banda do Exército.

Ouviu-se uma salva de tiros de espingarda - 60.

No Tejo, a essa hora, a corveta "Jacinto Cândido" disparou uma salva de 21 tiros. Eram 15:50 quando o cortejo chegou ao largo junto ao cemitério.

Às 15:58, o sino deu o sinal de entrada da urna de Mário Soares no cemitério. Atrás, vinham os filhos, Isabel e João, os netos, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, em representação do Governo.

A urna ficou junto à capela, decorada com uma foto gigante de Mário Soares e uma faixa preta com a frase “Unir os portugueses, servir Portugal”.

Ouve-se então, pelos altifalantes, a voz de Mário Alberto Nobre Lopes Soares, no seu primeiro tempo de antena para as presidenciais de 1986.

Foi uma espécie de legado, dito pelo próprio. “Nasci num país intolerante e pobre, com fome nos campos e nas cidades”, começava por se ouvir, à medida que centenas de pessoas continuavam a entrar no cemitério.

A voz lembrava a ditadura e a luta contra “o fascismo”, o 25 de Abril e a libertação do país.

E uma das últimas frases é própria de quem, no dia em que venceu a segunda volta das presidenciais, em 1986, reclamou para si a “vitória da tolerância”, a “vitória da liberdade”: "a verdade não pertence em exclusivo a ninguém e não há nada que substitua a tolerância".

Estava a terminar a cerimónia.

Os militares dobraram a bandeira nacional que cobriu a urna durante todo o cortejo, que foi sucessivamente entregue ao Chefe do Estado das Forças Armadas, general Pina Monteiro, ao Presidente da República e ao filho, João.

Antes, foram devolvidas à família as principais condecorações recebidas pelo histórico socialista durante a sua longa carreira política, tendo cabido aos netos de Soares este momento simbólico.

O cortejo seguiu depois para jazigo da família, onde só deveriam estar os familiares mais próximos.

Antes, fez uma breve paragem junto à sepultura de Jaime Cortesão, ao lado de quem Mário Soares esteve, em 1956, no Diretório Democrático-Social, após a rutura com o PCP.

A paragem foi breve.

Seguiu-se a última viagem até ao jazigo da família, decorado com 12 rosas amarelas, e mais uma salva de palmas, a derradeira neste dia em que Portugal se despediu de Mário Soares.

Eram 16:14.

As nazarenas e as rosas amarelas no Largo do Rato

Entre centenas de pessoas que estiveram hoje no Largo do Rato, em Lisboa, destacaram-se três nazarenas que fizeram questão de prestar uma última homenagem a Mário Soares, bem como as dezenas de rosas elevadas na passagem do cortejo.

Ao Largo do Rato, chegaram mesmo autocarros de vários pontos do país, transportando muitas pessoas que fizeram questão de homenagear o antigo Presidente da República.

Um deles transportou Carolina Louraço, Maria Antónia e Arminda, as três nazarenas vestidas com as sete saias, o traje típico daquela localidade.

De 68 anos, Carolina Louraço afirma-se "militante do PS desde a sua formação". Sobre Mário Soares, recordou o momento em que bailou com o fundador do partido aquando da inauguração do Porto de Abrigo da Nazaré, obra que arrancou em 1979, por forma a proteger os pescadores.

"Gostava muito dele. Toda a Nazaré o amava muito e ele também gostava muito da gente", disse aos jornalistas.

Nem os 130 quilómetros que separam a Nazaré de Lisboa, onde decorreram as cerimónias fúnebres, impediram Arminda de agradecer a construção do Porto de Abrigo.

A nazarena, que também dançou com Mário Soares na década de 1980, fez questão de homenagear o antigo chefe de Estado, levando consigo a blusa que usou naquele dia, objeto que guardou durante três décadas.

Também Maria Antónia, 56 anos, não quis perder a oportunidade de dizer um "último adeus" àquele que considerou "um querido amigo".

"Ele não morreu, ele está e irá continuar entre nós", advogou a nazarena.

Já Maria Cecília Brás dos Santos, 54 anos, fez uma viagem mais curta, que começou no Barreiro.

A professora chegou ao Largo do Rato com três rosas na mão, cada uma com o seu significado.

"A rosa vermelha simboliza a antiga bandeira do PS, a flor rosa é da cor da atual bandeira, e a rosa amarela é uma alusão à bandeira da Juventude Socialista", explicou à Lusa.

Apesar de ter visto o cortejo passar no Largo do Rato, nem as dores num pé a demoveram de se deslocar ao Cemitério dos Prazeres para colocar as flores.

Quanto à cerimónia, adjetivou-a como "lindíssima e merecida".

Aos 90 anos, as maleitas também não demoveram Amélia Pereira de caminhar desde a baixa de Lisboa até ao Largo do Rato.

Mesmo não tendo dinheiro para o bilhete do autocarro, fez questão de acompanhar as cerimónias fúnebres e deixar umas flores no salão nobre da sede dos socialistas.

Entre a multidão que elevou rosas amarelas (distribuídas aos presentes momentos antes da passagem do cortejo a bandeira nacional) e as bandeiras do PS aquando da passagem da urna com os restos mortais de Mário Soares, contavam-se alguns militantes e dirigentes socialistas.

Entre eles, três antigos autarcas de Fafe, que percorreram quase 400 quilómetros para prestar homenagem a Soares, a "maior referência política em Portugal".

"Mário Soares foi uma pessoa que me marcou muito enquanto político, e de quem guardo referências importantes que tento espelhar na minha atuação", disse à Lusa José Ribeiro.

Apesar do local ter sido pequeno para tanta gente, muitos não quiseram deixar de escrever uma mensagem no livro de condolências, dificultando a circulação junto à entrada da sede nacional do partido.

Já depois da passagem do cortejo fúnebre, cerca de uma centena de pessoas permaneceram em frente à sede nacional do Partido Socialista, onde assistiram através de um ecrã gigante ao final das cerimónias fúnebres, que decorreram no Cemitério dos Prazeres, não muito longe daquele local.

Neste momento, o silêncio tomou conta do local, tendo os presentes desmobilizado apenas quando a televisão deixou de transmitir o percurso da urna, cerca das 16:10.

Apesar de algumas rosas amarelas terem sido atiradas para cima da urna à passagem do cortejo, também muitos dos presentes decidiram guardá-las consigo, como recordação.

"Um homem que fez história merecia este inspirador lugar"



O Presidente da República recordou hoje Mário Soares como um "singular humanista e construtor de portugalidade" e considerou que, como "um homem que fez história", merecia ser homenageado num lugar como o Mosteiro dos Jerónimos.

"Inspirador lugar este em que nos encontramos, gentes de várias raízes e destinos, unidas pelo essencial: evocar e homenagear um homem que fez história, sabendo que a fazia, mesmo quando tantos de nós nos recusávamos a reconhecê-lo", declarou Marcelo Rebelo de Sousa.

O chefe de Estado, que falava no final de uma cerimónia evocativa de homenagem a Mário Soares, no Claustro do Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, referiu que "aqui se fizeram mais de quinhentos anos de história" e que "cada pedra" fala das aventuras portuguesas, provações, sonhos e guerras.

"Mais do que os respeitosos Paços do poder, em Belém ou em São Bento, este lugar é aquele que Mário Soares merecia para o nosso inesquecível encontro", considerou.

Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que "nestes Jerónimos se convocam a história que estudou, antes de a fazer, a cultura que criou com talento e com deleite, e o ecumenismo que foi o corolário inevitável da sua inteligência e da sua liberdade", bem como "o humanismo e a portugalidade" de Mário Soares.

O último adeus

O corpo do antigo Presidente da República esteve em câmara ardente no Mosteiro dos Jerónimos entre as 13:10 de segunda-feira e as 11:00 de hoje, depois de ter sido saudado por milhares de pessoas à passagem do cortejo fúnebre pelas principais ruas da capital com escolta a cavalo da GNR.

O funeral realizou-se hoje, pelas 15:30, no Cemitério dos Prazeres, em Lisboa, após passagem do cortejo fúnebre pelo Palácio de Belém, Assembleia da República, Fundação Mário Soares e sede do PS, no Largo do Rato.

Antes, às 13:00, teve lugar uma sessão solene evocativa de homenagem nos claustros do Mosteiro dos Jerónimos, com intervenções da família, do Presidente da República, do presidente da Assembleia da República e do primeiro-ministro, através de um vídeo gravado durante a visita de Estado de António Costa à Índia.

Nascido a 07 de dezembro de 1924, em Lisboa, Mário Alberto Nobre Lopes Soares, advogado, combateu a ditadura do Estado Novo e foi fundador e primeiro líder do PS.

Após a revolução do 25 de Abril de 1974, regressou do exílio em França e foi ministro dos Negócios Estrangeiros e primeiro-ministro entre 1976 e 1978 e entre 1983 e 1985, tendo pedido a adesão de Portugal à então Comunidade Económica Europeia (CEE), em 1977, e assinado o respetivo tratado, em 1985.

Em 1986, ganhou as eleições presidenciais e foi Presidente da República durante dois mandatos, até 1996.







