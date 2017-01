O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai receber na terça-feira, em Belém, o rei de Espanha Felipe VI, o Presidente do Brasil, Michel Temer, e o presidente do Parlamento Europeu, Martin Schulz.

Estas autoridades estrangeiras vão estar em Lisboa para as cerimónias fúnebres do antigo chefe de Estado Mário Soares, e terão encontros com Marcelo Rebelo de Sousa no Palácio de Belém à margem dessas cerimónias.

Às 10:30 (hora local), o Presidente da República recebe em audiência o Presidente do Parlamento Europeu, Martin Schulz, seguindo-se às 11:00 o Presidente da República Federativa do Brasil, Michel Temer, e às 11:30 o rei de Espanha, Felipe VI.

Ao meio dia, o chefe de Estado português recebe, em audiência conjunta, outros altos dignitários estrangeiros presentes em Lisboa para as cerimónias fúnebres.

Às 18:00, Marcelo Rebelo de Sousa recebe em audiência o Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca.

Jean-Claude Juncker elogiou o seu “amigo” Mário

Entretanto, o comissário europeu Carlos Moedas vai estar presente nas celebrações fúnebres em representação de Jean-Claude Juncker, informou hoje a Comissão Europeia.

Para o Presidente da Comissão Europeia, o luxemburguês Jean-Claude Juncker, “a vida de Mário Soares confunde-se com a história recente de Portugal e com episódios marcantes do processo de construção da União Europeia”.

“O meu amigo Mário nunca virou a cara à luta e às responsabilidades de um democrata. (…) Foi também assim quando desempenhou com dinamismo e visão todas as funções que lhe foram confiadas pelo povo português, contribuindo decisivamente para tornar Portugal num membro indispensável da família europeia (…) Portugal e a Europa perdem um pouco de si", disse Jean-Claude Juncker, de acordo com o comunicado do órgão executivo da União Europeia.

Além do comissário europeu Carlos Moedas, os antigos primeiro-ministro francês Lionel Jospin, presidente do Brasil José Sarney e presidente da Comissão Europeia Jacques Santer, bem como o príncipe marroquino Moulay Rachid, irmão do rei, estarão presentes no funeral de Mário Soares, na terça-feira.

Estes nomes juntam-se às presenças já confirmadas do Presidente da República da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, do vice-ministro das Relações Exteriores de Cuba, do ministro das Relações Externas (Negócios Estrangeiros) e da Cooperação de Espanha, Alfonso Dastis, e do presidente do Parlamento Europeu, Martin Schulz.

O ex-presidente do Governo espanhol e ex-líder do PSOE, Felipe Gonzalez, liderará a delegação dos socialistas espanhóis, enquanto o presidente da Assembleia Nacional angolana, Fernando da Piedade Dias dos Santos, irá representar Angola nas cerimónias fúnebres.

Luto nacional até quarta-feira

Mário Soares morreu no sábado, aos 92 anos, no Hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa.

O Governo português decretou três dias de luto nacional, até quarta-feira.

O corpo do antigo Presidente da República está em câmara ardente no Mosteiro dos Jerónimos desde as 13:10 de hoje, depois de ter sido saudado por milhares de pessoas à passagem do cortejo fúnebre pelas principais ruas da capital com escolta a cavalo da GNR.

O funeral realiza-se na terça-feira, pelas 15:30, no Cemitério dos Prazeres, em Lisboa, após passagem do cortejo fúnebre pelo Palácio de Belém, Assembleia da República, Fundação Mário Soares e sede do PS, no Largo do Rato.

Nascido a 07 de dezembro de 1924, em Lisboa, Mário Alberto Nobre Lopes Soares, advogado, combateu a ditadura do Estado Novo e foi fundador e primeiro líder do PS.

Após a revolução do 25 de Abril de 1974, regressou do exílio em França e foi ministro dos Negócios Estrangeiros e primeiro-ministro entre 1976 e 1978 e entre 1983 e 1985, tendo pedido a adesão de Portugal à então Comunidade Económica Europeia (CEE), em 1977, e assinado o respetivo tratado, em 1985.

Em 1986, ganhou as eleições presidenciais e foi Presidente da República durante dois mandatos, até 1996.

Cerimónia nos Jerónimos com hora e meia e registos áudio do estadista e mulher

A cerimónia de homenagem ao falecido estadista Mário Soares, na terça-feira, no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, vai ter cerca de hora e meia de duração e registos áudio do antigo Chefe de Estado e sua mulher.

Segundo anunciou fonte governamental, o início da sessão está agendado para as 13:00, nos claustros do edifício manuelino, com diversas interpretações musicais por parte do coro e da orquestra do Teatro Nacional de São Carlos, além de "A Portuguesa" no princípio e no final, antes do início do cortejo fúnebre rumo ao cemitério dos Prazeres.

A seguir ao hino nacional, ecoará através da instalação audiovisual a voz de Soares, seguindo-se uma intervenção do filho, João. Ouvir-se-á depois a voz de Maria Barroso, antes da intervenção da filha, Isabel. O teor dos registos do antigo Presidente da República e da ex-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, assim como os títulos das obras dos diversos compositores em causa, ficaram ainda por conhecer.

Após a intervenção de Isabel Soares, diretora do Colégio Moderno, terá lugar um momento musical com uma peça do compositor austríaco Wolfgang Amadeus Mozart. Em seguida, através de um vídeo de cerca de 10 minutos, gravado durante a atual viagem de Estado à Índia, o primeiro-ministro, António Costa, vai homenagear o fundador do PS.

Nova interpretação, desta feita de uma obra do compositor britânico Edward Elgar, e discursará em seguida o presidente da Assembleia da República, o também socialista e ex-líder "rosa" Eduardo Ferro Rodrigues.

Finalmente, a intervenção do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, será a última evocação do evento, antecedida por outro momento musical da autoria do compositor francês Gabriel Fauré.

À chegada ao cemitério dos Prazeres, o corpo de Mário Soares vai receber "honras fúnebres" por parte de militares, na praça João Bosco.

A urna vai ser depois transportada até à capela local, num percurso com alas de cortesia desarmadas, sem estandarte nem banda de música, dos três ramos das Forças Armadas.

Nesse momento, ouvir-se-á novamente a voz de Mário Soares, enquanto militares das Forças Armadas dobram a bandeira que cobre o caixão e a entregam ao Presidente da República.

O Chefe de Estado vai depois transmiti-la, assim como as insígnias oficiais de Soares, à família.

Num navio da Armada estacionado no Tejo será disparada uma salva de 21 tiros e a urna, transportada por militares, seguirá em direção ao jazigo da família Soares, com uma pequena paragem junto ao túmulo do republicano Jaime Cortesão, médico, escritor e fundador da revista Seara Nova.

A partir deste momento, a cerimónia é estritamente reservada à família mais próxima de Mário Soares.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.