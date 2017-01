O Governo decretou três dias de luto nacional, a partir de segunda-feira, pela morte do antigo Presidente da República Mário Soares e funeral com honras de Estado.



Também lhe apresentamos as reações dos políticos portugueses à morte do fundador histórico do PS.



António Guterres

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, salientou que Mário Soares “um dos raros líderes políticos de verdadeira estatura europeia e mundial”, a quem os portugueses devem “em grande medida, a democracia, liberdade e respeito pelos direitos fundamentais”.

António Costa



O primeiro-ministro, António Costa, afirmou que o país deve muito e ficará "eternamente grato" à ação política do antigo Presidente da República Mário Soares, que classificou como o rosto e a voz da liberdade portuguesa. Palavras proferidas pelo primeiro-ministro em Nova Deli, capital da Índia, depois de ter sido informado da morte do antigo Presidente da República Mário Soares, aos 92 anos, no Hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa, onde se encontrava internado desde o dia 13 de dezembro.

"Perdemos hoje aquele que foi tantas vezes o rosto e a voz da nossa liberdade. Mário Soares foi um homem que durante toda a sua vida se bateu pela liberdade, fê-lo contra a ditadura, sofrendo a prisão, a deportação e o exílio", declarou António Costa.

O primeiro-ministro referiu depois que o fundador do PS continuou a bater-se pela liberdade e pela democracia após o 25 de Abril de 1974, razão pela qual a ele se deve "ter-se salvo a revolução".

Cavaco Silva

O ex-Presidente da República Cavaco Silva lembrou o antigo chefe de Estado Mário Soares, como uma das personalidades mais marcantes do século XX português, sublinhando a sua faceta de "verdadeiro animal político"."A morte do doutor Mário Soares é um momento de profunda consternação para a generalidade dos portugueses. Foi indiscutivelmente uma das personalidades mais marcantes do século XX português", afirmou Cavaco Silva, numa declaração aos jornalistas no Convento do Sacramento, o gabinete de trabalho que ocupa desde que deixou a Presidência da República, em março de 2016.

Observatório de Imprensa

O presidente do Observatório de Imprensa, Joaquim Vieira, disse hoje que o contributo de Mário Soares no "perfil de Portugal" foi maior do que o de qualquer outro político, considerando que "desaparece a grande referência histórica da democracia". "Nós temos hoje um país que é uma democracia e é um país integrado na União Europeia e o contributo que Mário Soares deu para a definição e perfil de Portugal, tal como ele é hoje, é inquestionável", afirmou o presidente do Observatório de Imprensa, em declarações à agência Lusa.

Bloco de Esquerda



A coordenadora do BE, Catarina Martins, saudou a memória de Mário Soares, "um dos maiores protagonistas da política portuguesa", que "marcou o século XX", e que nas lutas que escolheu esteve em aliança ou confronto com forças à esquerda.



Vítor Constâncio

O antigo secretário-geral do Partido Socialista e atual vice-presidente do Banco Central Europeu, Vítor Constâncio, disse que Mário Soares foi “maior político português do século XX”. Numa declaração escrita enviada à Lusa, Constâncio sublinhou que “democracia e participação no projeto europeu foram as ideias mestras pelas quais se bateu toda uma vida e que felizmente (…) conseguiu realizar”, esperando “que o país lhe saiba agradecer devidamente”.



Ferro Rodrigues



O presidente da Assembleia da República disse que morreu o militante número um da democracia portuguesa, recordando ainda que o ‘slogan’ “Soares é fixe”, usado na campanha presidencial de 1985, vai perdurar durante muitos anos.“Morreu o militante número um da democracia portuguesa. Várias gerações tiveram o Mário Soares como um herói”, afirmou Ferro Rodrigues, que se deslocou ao Hospital da Cruz Vermelha para prestar condolências à família e amigos do antigo Presidente da República.

Freitas do Amaral



O ex-líder do CDS e candidato a Belém Diogo Freitas do Amaral classificou Mário Soares de “Patriarca da Democracia”. “Morreu o ‘Patriarca da Democracia’. Ninguém a encarnou melhor do que ele, antes e depois de 1974. À doutora Isabel Soares e ao doutor João Soares, nossos bons amigos, a minha mulher e eu enviamos as nossas mais sinceras condolências”, escreveu o ex-vice-primeiro-ministro e titular dos Negócios Estrangeiros, numa declaração enviada à Lusa. Na mesma nota, Freitas do Amaral evidenciou: “Todos os Portugueses podem estar certos de uma coisa: Mário Soares não será esquecido; e quem não esquece, não morre”.

Jorge Sampaio

O antigo Presidente da República Jorge Sampaio evocou a memória de Mário Soares, hoje falecido, lembrando a "resiliência" do antigo chefe de Estado e dizendo que o momento é de "profundo pesar" para Portugal e para a Europa.

Recordando a "extraordinária capacidade de luta" de Soares ao longo da sua vida, Sampaio - que falava aos jornalistas em Lisboa - elogiou Mário Soares por ter estado sempre na "primeira linha" da defesa do país.

"Foi preso, exilado, nunca perdeu o seu amor por Portugal. Sempre acreditou naquilo que era o interesse de Portugal e no que era estrategicamente vital para a democracia portuguesa", assinalou.





