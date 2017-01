Sucedem-se as homenagens a Mário Soares. A comunidade internacional manifestou palavras de pesar. O político português morreu aos 92 anos e deixa um legado histórico na luta pela liberdade.



França

O Presidente francês, François Hollande, lamentou a morte do ex-Presidente Mário Soares, salientando que a democracia portuguesa perdeu “um dos seus heróis” e a França “um amigo de sempre”. “Com o desaparecimento de Mário Soares, a democracia portuguesa perdeu um dos seus heróis, a Europa um dos seus grandes líderes e a França, que o acolheu no exílio durante a ditadura de Salazar, um amigo de sempre”, indicou um comunicado do Eliseu (sede da Presidência francesa) divulgado poucas horas depois do anúncio da morte do antigo chefe de Estado português.

Moçambique



O antigo Presidente da República de Moçambique Joaquim Chissano considerou que Mário Soares "esteve do mesmo lado [que Moçambique] no combate à ditadura" e que será recordado nas antigas colónias como "um amigo". "Participou na luta contra a ditadura fascista portuguesa e por esse facto estivemos no mesmo lado no combate contra a ditadura", lembrou Chissano em declarações à RTP3, a partir de Moçambique.

Brasil



O ex-Presidente do Brasil Lula da Silva considerou hoje que "Mário Soares foi um dos grandes homens públicos do século XX, não só de Portugal, mas da Europa e do mundo". "Sempre defendeu e trabalhou pela cooperação e intercâmbio entre Brasil e Portugal, aproximando nossas nações. Sempre esteve, mesmo nas horas mais difíceis, do lado certo da história", acentuou.



Espanha



O Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) considerou que o ex-presidente português foi “próximo, cúmplice e motivador” da transição democrática e adesão à União Europeia da Espanha.

“O Partido Socialista Operário Espanhol não poderá esquecer nunca o trato próximo, cúmplice e motivador que representou sempre Soares no nosso projeto democrático, primeiro, e na nossa incorporação na União Europeia, mais tarde”, escreve a atual direção provisória dos socialistas espanhóis numa mensagem “em nome de todos os socialistas espanhóis”. O PSOE sublinha que Mário Soares foi “uma figura histórica que transcende as ideologias” com um legado que deve ser conservado “neste momento em que os populismos ameaçam”.

Cabo Verde

O ex-Presidente cabo-verdiano Pedro Pires considerou Mário Soares uma "grande personalidade" da vida política de Portugal da segunda metade do século XX e um "interlocutor" pela independência de Cabo Verde. "Teve um papel importante na mudança que teve lugar em Portugal e na edificação do novo regime e do Estado de direito democrático. Foi um lutador pela democracia e pela liberdade, um homem de Estado bastante presente e com grande estatura", prosseguiu.



Martin Schulz, presidente do Parlamento Europeu

O presidente do Parlamento Europeu, Martin Schulz, considerou que, “com a morte de Mário Soares, Portugal e a Europa perdem grande estadista” e “um “visionário”, cujo “legado vai perdurar”, pois o antigo Presidente da República é “uma inspiração”.



Jean-Claude Juncker, presidente da Comissão Europeia

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, salientou hoje que a vida do seu "amigo Mário" Soares se confunde "com episódios marcantes do processo de construção da União Europeia" e que a Europa perde um pouco de si.

A vida de Mário Soares, disse Juncker, em comunicado, "confunde-se com a história recente de Portugal e com episódios marcantes do processo de construção da União Europeia".













