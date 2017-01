A cerimónia de posse de Donald Trump como 45° Presidente dos Estados Unidos, esta sexta-feira, 20 de janeiro, terá “uma suave sensualidade” e seguirá “um movimento poético”, anuncia o organizador do evento.

Um “movimento poético” mais do que uma “coroação”, é o que promete Tom Barrack, encarregado por Trump de preparar a cerimónia de investidura. “Vamos ter a maior celebridade do mundo, que é o Presidente eleito, ao lado do atual Presidente. O que vamos fazer, em vez de o rodear de pessoas ilustres, é rodeá-lo da suave sensualidade do local”, explicou Tom Barrack.



A equipa de transição de Trump deparou-se com dificuldades em encontrar músicos que aceitassem atuar na cerimónia (ver caixa), tendo-se muitos artistas declarado contra Trump. Para já, sabe-se que participam a companhia de dança The Rockettes e Jackie Evancho, uma jovem de 16 anos que concorreu ao programa “America Got Talent”.

Donald Trump vai cumprir a tradição de prestar juramento junto ao Capitólio, com uma mão sobre a Bíblia. Antes disso, tomará um café na Casa Branca, a convite de Barack Obama e da esposa, Michelle. Em seguida Obama e Trump dirigir-se-ão para o Capitólio.

A tomada de posse tem início quando forem exatamente 12h em Washington (18h no Luxemburgo).



As autoridades americanas estão em alerta para possíveis ataques de atiradores ou com camiões ou drones armados durante a investidura, onde são esperadas um milhão de pessoas, incluindo uma centena de grupos que planeiam protestos. Cerca de 28 mil agentes vão estar destacados para os eventos de hoje.



Cartoon: Florin Balaban

O mundo segundo Trump

O mundo questiona-se como ficará marcado o mandato de Trump, mas as polémicas em que o Presidente eleito se envolveu nos últimos dias deixam pistas.

Donald Trump crê que outros países irão deixar a UE, após o Reino Unido ter decidido em junho de 2016 fazê-lo, num referendo.

“Penso que as pessoas querem... a sua própria identidade. Se me pergunta... acredito que outros irão deixar”, afirmou em entrevista publicada na edição de segunda-feira dos jornais britânico The Times e alemão Bild. Trump prevê que o Brexit será “um sucesso” e disse querer concluir rapidamente um acordo comercial com os britânicos.

Na entrevista, o Presidente eleito disse ainda que a chanceler alemã, Angela Merkel, cometeu “um erro catastrófico” ao abrir as fronteiras do seu país aos refugiados, que classificou como “estes ilegais”.

Trump qualificou a NATO de “organização obsoleta”, censurando os estados-membros por não pagarem a sua parte na defesa comum e ’encostarem-se’ aos EUA.

Numa entrevista ao Wall Street Journal na sexta-feira, Trump disse que se a Rússia ajudar os EUA na luta contra o terrorismo pode vir a levantar as medidas punitivas contra Moscovo. Trump já expressou admiração por Vladimir Putin e mostrou-se relutante perante as conclusões dos serviços de informação americanos de que hackers russos interferiram nas presidenciais. O diretor cessante da CIA, John Brennan, já criticou Trump, aconselhando-o a ter cuidado com o que diz e sugerindo que este não compreende os desafios colocados pela Rússia.

Quanto à política de longa data dos EUA de não reconhecerem Taiwan diplomaticamente, Trump deu a entender ao Wall Street Journal que não respeitará o princípio de ‘Uma só China’, que implica não reconhecer Taiwan como um Estado, a menos que Pequim altere práticas comerciais e políticas monetárias que considera prejudiciais aos EUA. “Tudo está em negociação, incluindo o princípio de ‘Uma só China’”, disse Trump, reiterando algo que já tinha dito em dezembro em entrevista à Fox News, e que também despertou críticas e preocupação de Pequim. Em resposta, o Governo chinês reiterou que a política ‘Uma só China’ é “inegociável”.



Concertos anti-Trump

Artistas como Elton John, Bruce Springsteen, Andrea Bocelli, Céline Dion, Adam Lambert, Ice-T e Moby recusaram atuar na tomada de posse de Donald Trump ao serem convidados pela organização do evento.

Um comentador político, Robert Reich, lançou a ideia que os artistas anti-Trump se deviam reunir num concerto no mesmo dia e à mesma hora da tomada de posse, para “roubar” à investidura cobertura mediática.



Em dezembro começou a ser anunciado um concerto gigantesco, com dezenas de artistas, que deveria ter lugar em Miami na sexta-feira à hora da tomada de posse. O apelidado “Freedom Concert” era afinal um rumor. Um site internet adotou a ideia de Reich e até distribuiu flyers nas ruas de Miami. O rumor foi desmontado na semana passada pelo site Snopes, especializado em “desmistificar” falsas notícias e mitos urbanos.



Entretanto, a ideia foi repescada por outros e existem, agora de fato, eventos anti-Trump agendados. Em Miami, o empresário Mark Ross, organiza na sexta-feira o concerto “We the People”, mas sem ter divulgado as bandas em cartaz. Nessa mesma noite, em Washington DC, decorre outro concerto de protesto, o “No thanks”, evento que se autointitula “uma noite anti-fascista” e que conta com os Dead Kennedys. Em Nova Iorque vai haver o “The Anti-Inaugural Ball”, com artistas locais, bem como o “Concert for America: Stand Up, Sing Out!”.

Já na quinta-feira à noite, o rapper Common e a banda The Nationals atuaram no concerto “Shut Up!”, em Washington DC. Além destes, houve eventos e concertos anti-Trump esta semana em muitas outras cidades dos EUA.

JLC com Lusa

