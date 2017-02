UE recetiva a alargar espaço Schengen a Cabo Verde

O primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, disse hoje que há "uma recetividade" por parte das autoridades europeias para o alargamento do espaço de livre circulação europeu (Schengen) ao país, dizendo que as condições estão a ser estudadas.

"É uma iniciativa que queremos levar avante, há uma recetividade relativamente à ideia. Evidentemente que isto é um percurso que tem de ser feito no sentido da sua concretização", disse Ulisses Correia e Silva.

"Cabo Verde prepara-se para permitir que haja abertura das suas fronteiras relativamente à isenção de vistos para cidadãos do espaço Schengen em condições que estão a ser estudadas para mais tarde podermos entrar na mobilidade completa", prosseguiu.

O chefe do Governo cabo-verdiano falava à imprensa, na cidade da Praia, à margem de uma cerimónia de apresentação pública do acesso gratuito ao Boletim Oficial (BO) do país.

No sábado, à margem do congresso do Movimento para a Democracia (MpD, no poder), o eurodeputado e presidente do Movimento Partido da Terra (MPT), José Inácio Faria, defendeu o alargamento do espaço de livre circulação europeu (Schengen) a Cabo Verde, assegurando o empenho dos eurodeputados portugueses neste processo.

José Inácio Faria, que foi um dos convidados a participar na reunião magna do partido no poder em Cabo Verde, indicou que há um grupo criado por ele, por Carlos Zorrinho (PS) e por Fernando Ruas (PSD) de defesa dos interesses e de amizade com os países lusófonos e que está a tentar aproximar e a levar ao debate esta questão.

Cabo Verde está a estudar uma proposta, a apresentar à União Europeia, de extensão do espaço Schengen ao arquipélago, com quem o bloco europeu tem já uma parceria especial, que cumpre este ano uma década.



