As notícias sobre o escândalo que envolve o candidato François Fillon tornaram o vencedor das primárias da direita num nado-morto. O grande vitorioso deste tremor de terra parece ser o antigo ministro da Economia de François Hollande, o social-liberal Emmanuel Macron.

François Fillon baixa cerca de 6% nas intenções de voto, ficando com 19% dos votos expressos numa eventual primeira volta, caso se confirme a entrada na corrida presidencial do antigo ministro da Economia François Bayrou, e 20% caso concorra sozinho no campo do centro-direita. O principal beneficiado por esta queda é Emmanuel Macron, que recolheria cerca de 23% dos votos.

No primeiro lugar da sondagem está destacada a candidata da Frente Nacional, com cerca de 27% dos votos. Pela primeira vez é cotado o candidato que venceu as primárias no Partido Socialista, Benoît Hamon, que consegue convencer 16 a 17% dos votantes. O candidato dos socialistas obtém apenas 42% dos eleitores de Hollande nas anteriores eleições presidenciais, e cerca de 20% dos votantes do candidato mais à esquerda, Jean-Luc Mèlenchon, que nesta sondagem publicada pelo jornal “Les Échos” desce quase 5%, recolhendo cerca de 10% dos sufrágios.

A vitória de Benoît Hamon sobre Manuel Valls também teve consequências contraditórias: por um lado, Hamon está mais bem cotado nos eleitores do que Valls, muito ligado ao primeiro-ministro de um dos presidentes franceses mais impopulares de sempre, François Hollande, mas, por outro lado, o facto de Hamon ser considerado da ala esquerda, com propostas que alguns consideram utópicas, também faz deslocar parte dos eleitores moderados para as fileiras de Macron.



Outro dos efeitos da dispersão, à esquerda, dos candidatos franceses, é que apesar de Hamon e Mèlenchon poderem atingir quase 30% das intenções de voto, dificilmente algum deles conseguirá ir à segunda volta. Acresce que a divisão entre Jean-Luc Mèlenchon e Benoît Hamon é dificilmente ultrapassável. O candidato mais à esquerda não comunga da agenda mais modernista do Rendimento Básico Incondicional, de Hamon, preferindo apoios sociais mais clássicos, e a posição sobre a Europa divide-os. Hamon continua um partidário do euro e da integração europeia.



Emmanuel Macron tem um pé em cada lado do espectro político

Foto: Reuters

O Titanic Fillon faz emergir Macron

François Fillon tentou no domingo colar os cacos em que a sua campanha se desfez com a revelação recente que a sua mulher, Pénélope, deu uma entrevista em 2007 admitindo nunca ter trabalhado para o marido, dando assim força às revelações de que o candidato de centro-direita pagou à esposa 831.440 euros dos contribuintes, assim como os dois filhos do candidato teriam auferido também mais de 80 mil euros de remunerações. Fillon, que já declarou que se for formalmente acusado retirará a sua candidatura, veio dizer que a mulher tinha trabalhado de facto: corrigiria os seus discursos, receberia pessoas e trataria do correio. Por suas vez, os filhos tinham prestado serviços de advocacia no seu gabinete. Pequeno problema, segundo revelou “Le Cannard Enchaîné”, na altura em que foram contratados não tinham ainda concluído o curso de Direito.

Caindo a candidatura de Fillon, que prometia cortar um milhão de empregos públicos e avançar com um grande pacote de liberalização económica, quem sai mais beneficiado, para além de Marine Le Pen, é o independente liberal Emmanuel Macron, que tem um pé em ambos os lados do espectro político.

O candidato do movimento criado por ele e para ele, “Em Marcha”, que reivindica mais de 100 mil aderentes, Emannuel Macron, só anunciará o seu programa no final deste mês de fevereiro. Mas já prometeu uma revolução democrática que reconcilie a República com os cidadãos e aposta em reformar a Segurança Social, tornando a “França atrativa para os investidores”, segundo cita o Mediaparte. Os seus adversários acusam-no de ser demasiado vago, para conseguir o voto do centro-direita e o centro-esquerda, de modo a conseguir passar à segunda volta das presidenciais. Mas todo o seu percurso indica a manutenção do rumo da integração europeia, e a tentativa de fazer o máximo de “reformas”, consoante o entendimento dominante e austeritário da economia liberal e de Berlim.

A candidata mais bem colocada nas sondagens é Marine Le Pen

Foto: Reuters

Marine Le Pen pode vencer desta vez

A candidata mais bem colocada nas sondagens é Marine Le Pen, apesar de também ter problemas com dinheiros. A líder da Frente Nacional (FN) terá utilizado fundos europeus indevidamente para pagar a funcionários do partido e deixou passar o prazo de devolução do dinheiro propositadamente.

Não vão ser estes trocos que vão demover Marine Le Pen de tentar chegar ao Eliseu. Já fez coisas muito mais duras. Em abril de 2015, Marine Le Pen entra em rutura com o presidente de honra do seu partido, a quem sucedeu anos antes na liderança da FN – Jean-Marie Le Pen, presidente do partido desde a sua fundação e que, para além de tudo isso, é seu pai. A meio da discussão, por entrepostas páginas dos jornais, o chefe do clã Le Pen deixou escapar: “Ela deseja a minha morte, até é capaz de a ter, mas não me vai calar”.



Marine Le Pen traçou uma estratégia de levar o partido até ao poder. Essa mudança não se faz sem “matar” o pai. Marine moderniza e torna mais aceitável para o eleitorado o discurso da FN, mas ao fazê-lo transforma-o, por vezes em 180 graus.



Jean-Marie Le Pen considerava Ronald Reagan o seu modelo para a política económica. “O meu modelo é Reagan”, garantia ufano, enquanto dizia: “Quero que o Estado desça das minhas cavalitas e tire a mão do meu bolso”.



Depois da crise financeira global de 2008, Marine Le Pen mudou o discurso do partido. A FN quer um Estado forte e um Estado Social ainda mais forte. É preciso defender os trabalhadores dos banqueiros, da globalização e da União Europeia. É preciso recuperar a soberania. “A chave é o Estado, é necessário redescobrir o Estado”, afirma Marine no congresso da FN, em 2011.

Foto: Reuters

É certo que o principal instrumento político da FN continua a ser o medo, mas os temas modificam-se, passa-se do perigo vermelho aos emigrantes, e destes aos muçulmanos. “A FN surfa sobre os quatros medos que existem hoje em dia em França e que permitem o seu enraizamento: mundialização, desemprego, Islão e Europa”, defende Jean-Paul Gautier no livro “De Le Pen à Le Pen – Continuités et Ruptures”.



A forma como esconde o seu racismo e o torna aceitável é um elemento fundamental na sua transformação. A FN já não é xenófoba por pretender expulsar os imigrantes muçulmanos, agora o partido defende a laicidade da República.

Num comício, no fim de semana, Marine propôs 140 medidas, entre as quais, um referendo sobre a UE, sair do euro e encerrar mesquitas.

As novas propostas de uma esquerda moribunda



“A esquerda pode morrer”. Foi com estas palavras que, em setembro, Manuel Valls alertou os deputados socialistas para o perigo de não haver, pela segunda vez, nenhum candidato de esquerda na segunda volta das eleições francesas. Há duas coisas que podem ser ditas: a esquerda social-democrata está, de facto, moribunda, e a candidatura de Valls está morta.



Benoit Hamon

Foto: Reuters

O antigo primeiro-ministro de Hollande foi derrotado nas primárias da esquerda por Benoît Hamon. A sua campanha por uma esquerda “responsável” com propostas “possíveis” foi vencida por um candidato que ele e o aparelho do Partido Socialista Francês reputam de utópico.

Quais são essas propostas “utópicas” que deram a vitória nas primárias a Hamon e que levam a mais conhecida revista do centro-esquerda francês, “L’Obs” (Le Nouvel Observateur), a dar-lhe a capa, com o tonitruante título “Benoît Hamon – A Rutura”? Basicamente são quatro propostas mais fortes em três áreas distintas:

A ideia de que é preciso um outro modelo de desenvolvimento que seja sustentável do ponto de vista ecológico;

A implementação de um rendimento básico incondicional (por vezes chamado “rendimento universal”, ver caixa) que seja dado a todos os cidadãos, independentemente dos seus rendimentos e situação no emprego;

A taxação, por parte do Estado, das máquinas (apelidada de “imposto sobre os robôs”, ver caixa) que promovem a automação e retiram postos de trabalho;

e a afirmação de que a laicidade do Estado não pode ser confundida com o combate à religião muçulmana, e que os muçulmanos, com a sua cultura, também são partes integrantes da República.

Para financiar o seu plano, o socialista pretende combater a evasão fiscal, criar um imposto mais progressivo sobre a riqueza e património e a nova “taxa sobre robôs inteligentes”, tendo como premissa que, se as máquinas tiram emprego e são lucrativas, devem ser oneradas em sede fiscal.

As críticas sobre a medida vêm de dois lados diferentes. Por um lado, a direita e os empresários observam que esse tipo de imposto iria penalizar as empresas que inovam tecnologicamente e aumentar o atraso na sua modernização em relação a países mais avançados, como a Alemanha. Por outro lado, forças políticas e pensadores mais à esquerda, como o economista-sensação Thomas Piketty, duvidam da eficiência da medida no combate às desigualdades e desconfiam da liquidação de todos os subsídios sociais clássicos.

Um outro problema político importante é que os partidos sociais-democratas advêm inicialmente do movimento operário, e posteriormente fazem sentido como gestores do Estado social. A globalização neoliberal e a integração europeia socavaram as bases eleitorais e sociais da social-democracia. Fizeram com que os partidos sociais-democratas europeus aceitassem como único o programa económico liberal. Talvez por isso, Benoît Hamon dificilmente irá à segunda volta.

Nuno Ramos de Almeida

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.