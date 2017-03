POR HUGO GUEDES - A soprano sueca-americana Barbara Hendricks não é uma pessoa qualquer. A ONU nomeou-a embaixadora vitalícia, e esta afro-americana nascida em pleno Sul segregacionista, senhora de uma voz impressionante, já cantou em locais tão significativos como a Saravejo dividida pela guerra, ou no primeiro dia da vida de Timor-Leste como país independente. Convidada para abrilhantar uma das cerimónias oficiais de celebração da assinatura do Tratado de Roma, Barbara Hendricks lançou uma frase lapidar: “Aos 60 anos, a Europa ainda é jovem”.

O contexto é complexo: a Europa unida, esta maravilhosa utopia, atravessa a sua maior crise existencial de sempre. As causas estão reconhecidas: um cocktail explosivo de nacionalismo e populismo, a ganância e incompetência das elites políticas, as incapacidades – formal e prática – de acolher as vagas de refugiados, o crescente mal-estar perante os grandes desafios do planeta, desde a globalização às alterações climáticas. E o distanciamento, real ou aparente, em relação aos cidadãos. A UE tornou-se um enorme alvo fácil de atingir, e 2017 parecia destinado a ser o ano de todos os descarrilamentos, do Brexit, do Frexit, do Grexit…

E no entanto, ela move-se.

Os primeiros sinais de que há uma mudança de mentalidades no ar apareceram quando os austríacos elegeram para presidente um ecologista – por ele ser um dedicado europeísta. Nos Países Baixos os partidos que mais cresceram, D66 e Esquerda Verde, também o são. Em França, Le Pen tornou-se “amiga do euro” e Macron, o mais pró-europeu dos candidatos, saltou para a frente das sondagens. E em Roma, há quatro dias, perante o mesmo fresco sobre a batalha entre Horácios e Coriáceos que em 1957 serviu de fundo às assinaturas dos seis países fundadores, os agora 27 renovaram os seus votos com uma declaração de princípios comuns que aponta um possível caminho de relançamento do projeto.

Mas a política até é o menos. Em Roma quem clamava por uma Europa unida, solidária e ambiciosa eram maioritariamente jovens que sentem em causa os valores e o progresso que sempre consideraram como seus; alguns eram britânicos que votaram, maioritariamente, por permanecer na UE. Em Londres, Paris e Berlim – tal como no Luxemburgo, Porto ou Lisboa – também uma massa até aqui silenciosa, mas crescente, está a sair à rua dando a cara pela bandeira azul de estrelas douradas. Entretanto, as economias europeias voltaram ao crescimento.

Poderá 2017, em vez de ano de todos os perigos, ser afinal o da segunda juventude?

