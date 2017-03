Ainda se ouvem os protestos ruidosos contra as infelizes declarações de Jeroen Dijsselbloem, um nome impronunciável para a maioria dos portugueses. Protestos que vêm de todas as latitudes.

Pela segunda vez, venho aqui verberar as incontidas declarações deste cavalheiro. Da primeira vez, ele fez considerações insultuosas sobre Juncker, personalidade que goza da maior estima dos portugueses, bem como do resto dos europeus. Na altura, esse enxovalho foi igualmente repelido em Portugal, por todas as famílias políticas. Dijsselbloem não tem emenda e outras tiradas do género se seguiram, o que significa que estamos perante um perfil de psicopata que não consegue aprender com os erros do passado.

A metáfora agora usada foi de uma enorme infelicidade e causou ondas de choque por todo o sul da Europa. O Governo português reagiu, pedindo a sua imediata demissão. E o ministro dos Negócios Estrangeiros foi mais longe e anunciou mesmo um corte de relações pessoais com o ainda presidente do Eurogrupo. O parlamento também execrou as declarações do holandês e vários partidos já o declararam persona non grata, o que, desde logo, inviabiliza qualquer visita sua a Portugal. Com aquela metáfora imprópria, o holandês demonstrou uma enorme falta de sentido de Estado e de responsabilidade. Em sua defesa só apareceu uma voz, a do ministro alemão das Finanças, Wolfgang Schäuble, que também se tem distinguido pela arrogância e soberba com que trata os povos do Sul da Europa e pela forma como pretende influenciar as escolhas políticas de estados soberanos. Schäuble tem dado a Dijsselbloem a força que ele não tem. Nada disto contribui para a tão desejada unidade e cooperação entre os estados-membros da UE. Isso foi visível nos últimos dias, com comentadores a confundirem as infelicidades metafóricas de Dijsselbloem com os princípios fundadores da União. Jean Monnet, Robert Schuman e muitos outros que lhes sucederam nesta empreitada que é a construção europeia esforçaram-se sempre por unir Povos e Estados, eliminando tudo os que os pudesse dividir.A irresponsabilidade do holandês surgiu um dia antes de se saber que o défice português vai ficar nos 2.06%, o que retira Lisboa dos procedimentos por défice excessivo. Azar dele que, precisamente hoje, completa 51 anos, sem direito a felicitações.

