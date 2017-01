Que fim de semana! Na sexta-feira, Trump iniciou o seu mandato como presidente dos Estados pronunciando um discurso arrogante e belicoso que confirmou as piores expectativas em relação ao que podemos esperar da sua era. A ouvi-lo em Washington esteve uma multidão de apoiantes – muito pequena quando comparada com ocasiões semelhantes, nomeadamente com a tomada de posse de Obama em 2009.



Só que isso já é mais do que o irascível novo “líder do mundo livre” é capaz de engolir, ele que sempre teve uma relação complicada com a verdade: assim, o primeiro trabalho do seu novo porta-voz foi o de aparecer à imprensa para insistir em como aquela tinha sido a tomada de posse “com a maior multidão de sempre”. Rápida e facilmente desmentido por fotos e contagens independentes, o infeliz Sean Spicer acabou por, quase sem querer, glorificar a era do pós-verdade em que vivemos e que ajudou a eleger Trump, atirando um desafiante “por vezes nós podemos discordar dos factos”. Logo em seguida, no canal oficioso de Trump (Fox News), outra integrante da nova administração encontrou mais uma expressão para a negação da realidade: “são factos alternativos”.

Com ou sem vulgarização da mentira, Washington recebeu um banho de gente logo um dia depois, quando a Marcha das Mulheres – e tantos, tantos homens – inundou não só a capital como todas as grandes cidades dos EUA (no total do país, 3,3 milhões de pessoas saíram à rua), e muitas outras na Europa e no mundo, incluindo Porto e Lisboa. Não se tratava de uma manifestação anti-Trump, mas sim pelos direitos da mulher, que voltam a estar ameaçados por um presidente que logo nos primeiros dias suspendeu todos os financiamentos públicos para as IVG e ameaça desmantelar o parco sistema de saúde, para além da retórica machista e intimidatória. “O lugar de uma mulher é na Resistência”, diziam milhares de cartazes. “O teu racismo não é OK”, diziam outros. “Nós em Berlim sabemos que os muros são errados”, apareceu na capital alemã. Havia muitos outros cartazes, a maioria com frases que não são publicáveis num jornal de bom tom.

A grande manifestação das mulheres acabou por tornar-se no primeiro capítulo do resgate da democracia. 2017, que começa sob tão maus auspícios, pode tornar-se uma surpresa agradável: talvez, em dia distante, olhemos para esta época que vivemos como aquela em que os cidadãos comuns tomaram consciência que não só é necessário como também é possível intervir e decidir o rumo que este planeta toma. Um rumo que, neste momento, nos leva a todos direitinhos para o abismo.

Hugo Guedes

