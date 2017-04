A última semana serviu para perceber que temos a guerra à porta de casa e que o mundo está mais perigoso. Uma guerra difícil de explicar, porque as suas causas são complexas e confusas.



Um ataque químico contra civis sírios, depois, a resposta com mísseis, vinda dos EUA, seguiu-se mais um atentado terrorista, em Estocolmo, com recurso a um camião e, finalmente, um duplo atentado as duas igrejas católicas, no Egito. Este último, com a agravante de ter acontecido a 20 dias da anunciada visita do Papa àquele país. Tudo somado, são centenas de mortos, muitos feridos e danos irreversíveis nas vidas de muita gente.

Em 2007, quando Tony Blair foi nomeado enviado da UE ao Médio Oriente escrevi neste jornal que a guerra naquela região tinha soluções políticas. No entanto, disse também que as propostas de Blair não resolveriam coisa alguma. O tempo deu-me razão e Blair acabou por abandonar a função, sem honra nem glória, depois de sucessivos fracassos nas negociações com os agentes políticos regionais. Hoje, a generalização da guerra, a multiplicidade de forças com potencial bélico e as características terroristas de algumas delas obrigam-me a mudar de opinião. Não existe qualquer solução política que devolva a paz ao Médio Oriente. Mas, há 10 anos, perdemos uma grande oportunidade. Desde então, a guerra ultrapassou as fronteiras do Médio Oriente, atravessou o Mediterrâneo e veio instalar-se à porta de nossas casas. Cada vez estamos mais inseguros. Ninguém sabe quando pode encontrar no caminho um fanático suicida ao volante de um camião.

Em 1967, uma coligação de países árabes sofreu uma humilhante derrota contra Israel. Desde então, ficou claro que um exército árabe só pode ganhar uma guerra contra outro exército árabe. Se o inimigo for de outra origem, o fracasso é garantido. Por isso, mudaram de estratégia e passaram a apostar no terrorismo. Em nome de Alá, matam cidadãos inocentes, valorizando esses ataques em função de número de vítimas, com a desculpa, infelizmente verdadeira, de que o Ocidente também já matou muitos árabes. Se os exércitos são fracos, os Estados regionais são também cada vez mais débeis. Por essa razão, proliferam grupos armados que, tanto desafiam o poder dos Estados, como investem contra o Ocidente que responsabilizam pelos seus próprios males. Resta uma trágica ironia: muitos destes grupos foram, ou são, financiados pelo Ocidente.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.