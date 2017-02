“O fim está próximo”, dizem os cartazes de homens desgrenhados e macilentos nas ruas das grandes cidades. “O fim está próximo”, dizem-nos as grandes religiões do mundo, só para nos assustar. Mas quando são 20 vencedores do prémio Nobel a dizer que estamos perigosamente perto do apocalipse, é bom começar a prestar atenção.

Em 1947, cientistas nucleares que tinham estado envolvidos no Projeto Manhattan (a criação das primeiras bombas atómicas, como as lançadas sobre Hiroxima e Nagasaki), criaram um relógio virtual que mede a probabilidade de a tremenda tecnologia poder vir a acabar com a vida na Terra – e com a própria Terra. O relógio, que pode atrasar ou adiantar, foi acertado para sete minutos antes de uma “meia-noite” que seria a hora do fim do mundo. Só que nessa altura começou a Guerra Fria e a corrida às ogivas nucleares, pelo que rapidamente – no momento em que os EUA testaram o primeiro engenho termonuclear – o relógio ficou a apenas dois minutos da hora fatídica. Os momentos de máxima tensão foram-se sucedendo, até que a URSS se desfez – e em 1991, o relógio atrasou-se para uns confortáveis 17 minutos de distância. Todos respirámos de alívio, o filósofo Fukuyama anunciou “o fim da História” (ou seja, a vitória indiscutível da democracia ocidental liberal, que está hoje pelas ruas da amargura) e o relógio do Apocalipse foi esquecido. Mas… continuou a trabalhar.

Há poucos dias, o ponteiro moveu-se. A explicação para isso foi demolidora: o estado do mundo é desastroso, com o ressurgimento da ameaça nuclear, as alterações climáticas sempre pior a cada dia, e novas ameaças de terrorismo biológico e ameaças cibernéticas, todas com capacidade para acabar ou mudar a vida como a conhecemos. Os cientistas atómicos terminam o seu comunicado com uma frase aparentemente calma, mas de implicações profundas: “Os líderes internacionais estão a falhar na sua missão de manter a segurança e a vitalidade da Humanidade”. E o curioso, arrisco eu, é que ainda não vimos nada. Apenas um dia depois desta frase ter sido escrita, Trump vetou a entrada nos EUA a pessoas provenientes de sete países árabes (mas não à Arábia Saudita… obviamente), unindo meio mundo contra a sua versão moderna de fascismo, mas também destruindo a reputação do seu país, o “polícia do mundo”, assim aumentando exponencialmente a instabilidade dos nossos tempos. O relógio está agora a dois minutos e meio da meia-noite; antes do final do ano, de certeza, aproximar-se-á ainda mais.



Hugo Guedes



