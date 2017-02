OPINIÃO: A mórbida devassa

Por Hugo Guedes - Lembram-se de Donald Trump? Calma, este não é outro artigo a dizer cobras e lagartos do homem com o penteado divertido, sobretudo no momento em que começam a surgir os primeiros rumores sobre a sua “frustração e desencanto” pelas responsabilidades inerentes ao cargo que ocupa. O que horroriza em Trump não é a pessoa em si mas o que a sua ascensão representa, agravada pela possibilidade de Donald não ser mais do que um testa-de-ferro que deixa o “verdadeiro” cérebro da nova administração, o neonazi Steve Bannon, a puxar os cordelinhos do poder. Bannon foi certamente o instigador da ultracontroversa ordem executiva que proíbe qualquer cidadão de sete países muçulmanos de entrar nos EUA; os tribunais norte-americanos suspenderam-na e obrigaram membros do Governo americano a defenderem-na perante um juiz.

Foi ali que o equivalente americano a ministro do Interior se sentiu suficientemente confiante para propor um novo passo em direção a um Estado totalitário: exigir aos cidadãos as suas palavras-passe digitais. Os guardas fronteiriços, após o grunho que emitem à laia de cumprimento, poderão passar a perguntar ao viajante: “Que sítios tem visitado na internet? E já agora, entregue-nos o seu telemóvel com todas as suas palavras-passe para email e redes sociais.”

Há ideias que vão (re)fazendo o seu caminho, para que o circuito se cumpra mais uma vez: o que ontem seria impensável – a devassa sistemática, levada a cabo por uma elite governamental opressora, da privacidade, dos sentimentos, das opiniões, daquilo que chega a ser mais íntimo no ser humano e que no fundo nos define enquanto tal – hoje já é provável e amanhã será inevitável. A máquina sem rosto testa primeiro a reação inerte das massas – afinal, a medida até seria “só para alguns”, só que de repente todos estaremos implicados, e vários outros países copiarão o precedente. No livro “1984” o Grande Irmão, graças ao Olho-que-tudo-vê, sabia tudo sobre os seus súbditos, que não tinham um momento de secretismo, nem uma ação que não fosse controlada e vigiada.

Extorquir passwords nem sequer é efetivo – qualquer terrorista de 10 anos sabe criar perfis falsos, ou encriptar as suas comunicações – mas, ainda por cima, é desnecessário. Desde Snowden que sabemos que a NSA e a CIA têm a capacidade de espiar quem quiserem no planeta, e que essa capacidade é usada. Para lhes poupar trabalho, aqui fica desde já a minha password: “LIBERDADE”.

