As autoridades francesas suspeitam que o homem que atacou um militar no Museu do Louvre é um egípcio, de 29 anos, que chegou a França há apenas uma semana com um visto de turista.

O Museu do Louvre abriu as suas portas em Paris este sábado, 24 horas após o ataque com uma catana contra os militares, mas as investigações continuam e a identidade do indivíduo não foi ainda "formalmente estabelecida", disse sexta-feira à noite, o procurador de Paris, François Molins.

As investigações apreenderam um telemóvel e analisaram os arquivos de vistos europeus. Uma busca a um apartamento na zona chique do oitavo distrito de Paris levou as autoridades a constatar que se trata de um homem que entrou de forma legal em França a 26 de janeiro proveniente de um voo do Dubai.

"A investigação tem como alvo um indivíduo de 29 anos e egípcio. A fotografia guardada no (arquivo) Visa Bio corresponde à do autor do ataque ", disse Francis Molins. As investigações terão de "determinar as motivações do autor e descobrir se ele agiu sozinho, espontaneamente ou por instrução", disse François Molins.

Os investigadores também avaliaram os tweets publicados em árabe em nome de Abdallah numa conta egípcia identificada como El Hamahmy. Uma dúzia de mensagens foram publicadas entre as 08h27 e 08h34, minutos antes do ataque, onde se pode ler "Em nome de Allah (...) para os nossos irmãos na Síria e combatentes" e, um minuto depois, um tweet referindo-se ao grupo jihadista Estado islâmico.

As autoridades seguem agora os passos deste homem que alugou um carro no dia seguinte depois de ter chegado a França e comprou duas facas em dinheiro a 28 de janeiro de "40 centímetros cada".

O ataque deu-se pelas 08h50 locais (mesma hora no Luxemburgo) a quatro soldados que se encontravam na entrada da galeria do Carrousel du Louvre que dá acesso ao museu mais visitado do mundo.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.