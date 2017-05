França escolhe entre Marine Le Pen e o transversal Emmanuel Macron

No domingo, 7 de maio, decorre a 11ª eleição presidencial da V República Francesa. Marine Le Pen, presidente do partido de extrema-direita Frente Nacional (FN), e Emmanuel Macron, líder do movimento “En Marche”, são os dois candidatos que pretendem ocupar o Palácio do Eliseu durante os próximos cinco anos. O Contacto falou com o politólogo e antigo diretor do Instituto de Estudos de Segurança da União Europeia, Álvaro Vasconcelos, para nos ajudar a perceber o que representa cada um dos candidatos à presidência francesa.

Como é que a França chega a esta situação em que não tem candidato presidencial da direita, do centro ou da esquerda? O que tem é uma candidata da extrema-direita, Le Pen, e um candidato que não é de esquerda, nem de direita, é um candidato transversal, Macron.

Chega-se a esta situação acho que por dois motivos. O primeiro, que talvez seja o mais significativo, é que os partidos que governaram a França desde a Segunda Guerra Mundial, ou seja, para simplificar, os “gaullistas” (em referência ao general De Gaulle), que foram assumindo vários nomes ao longo da História, e que hoje se chamam os Republicanos, e o Partido Socialista, não criaram, entre eles, políticas alternativas. Para os cidadãos franceses, eles são mais ou menos a mesma coisa, no que diz respeito à governação. Isto é agravado pela crise de 2008, pelo impacto que teve nas classes médias no mundo inteiro ocidental e também em França. A inquietação em relação ao futuro leva a que a governação do Partido Socialista francês, o último Governo desta alternância de políticas supostamente alternativas, prometeu muito. [François] Hollande, quando foi eleito, prometeu que iria colocar em causa as políticas de austeridade, que iria convencer a senhora [Angela] Merkel a mudar as políticas macroeconómicas da União Europeia, queria resolver o problema do emprego, etc. Mas, quando chegou ao Governo, constatou que não podia enfrentar, de uma forma muito dura, a Comissão Europeia, a Alemanha e os chamados mercados, e alterar a política que tinha sido a de [Nicolas] Sarkozy. E isso é que é a razão do fracasso dos dois partidos.

Uma falta de alternância?

Eu acho que esta é a razão do fracasso do Partido Socialista francês. Mas também há o fracasso dos Republicanos. Por as pessoas não acreditarem que vem daí uma verdadeira alternância...

Luís Guita



