As 35 horas opõem patrões e trabalhadores na Europa

Apesar da experiência de redução de horário de trabalho ser um sucesso em algumas empresas, como a Toyota sueca que passou a seis horas diárias em 2002, a questão de menos trabalho, mais emprego e maior produtividade está longe de fazer as delícias do patrões e políticos na Europa.

Nuno Carvalho, sócio-gerente da Padaria Portuguesa, uma cadeia de estabelecimentos com dezenas de lojas em Portugal, defendeu, numa entrevista à televisão privada SIC, que era ilógico manter na lei um limite de 40 horas semanais.



O gerente defendeu uma legislação laboral que “promovesse a produtividade” e “permitisse aos colaboradores ganhar mais dinheiro à medida que a empresa crescesse”. Para ele, deviam-se flexibilizar as horas extras. Defende que o contrato de trabalho é um acordo entre “colaborador” e patrão, e que há muitos trabalhadores que estariam interessados em trabalhar mais de 60 horas semanais se lhes pagassem um pouco mais. “Esse entendimento é tácito hoje. O contrato não deve estar fechado a 40 horas semanais, só porque a lei o diz”, defende Nuno Carvalho.

Estas declarações provocaram enormes reações em Portugal, com um vídeo a tornar-se viral, visto por mais de um milhão de pessoas, e com inúmeros comentários nas redes sociais. Na semana seguinte, algumas padarias ficaram cobertas de cartazes artesanais que reproduziam a mais popular oferta do menu da casa com umas alterações: em vez de “croissant misto” estava “escravatura, mais sumo de laranja e café a dois euros e cinquenta cêntimos”.

Durante a vigência do Governo PSD e CDS foi aumentado o horário de trabalho na Função Pública portuguesa e flexibilizada a parte da legislação laboral sobre os horários de trabalho.



Estes procedimentos estavam previstos no acordo com a troika. Efectivamente, e nos termos do 'Memorandum of Understanding on Specific Economic Policy Conditionality' (Memorando de entendimento sobre as condicionalidades de política económica) entre o Governo português, o Banco Central Europeu (BCE) e o Fundo Monetário Internacional (FMI) estão definidas várias alterações no regime jurídico-laboral, com particulares incidências no regime dos horários de trabalho.



Previstas neste documento estão as seguintes alterações aos regimes dos tempos de trabalho: "O Governo efetuará reformas nos regimes dos tempos de trabalho, tendo em vista conter as flutuações do emprego ao longo do ciclo económico, incorporar melhor as diferenças nos padrões de trabalho nos vários setores e empresas e aumentar a competitividade das empresas”. A recolocação do horário de trabalho na Função Pública nas 35 horas foi acordada pelos partidos da nova maioria mas ainda não foi colocada em prática em todos os setores.

O exemplo da Suécia



Em 2015, a Suécia analisou os resultados de reduzir, em alguns serviços públicos da cidade de Göteborg (Gotemburgo), o horário de trabalho para seis horas diárias. A experiência limitou-se a um grupo de funcionários públicos, que iria trabalhar seis horas diárias, mantendo o mesmo salário.



“A medida foi concebida como uma experiência: um grupo trabalha menos horas e um grupo de controlo trabalha as horas regulares (sete horas). Todos recebem o mesmo ordenado. O desempenho dos dois grupos será depois comparado”, avançou o jornal britânico The Telegraph, citado em notícia do Jornal de Negócios.

A câmara de Gotemburgo esperava, com esta experiência, “poupar dinheiro, tornando os seus trabalhadores mais produtivos durante as horas de trabalho”.

Dois anos depois, segundo notícia da BBC News, citada pelo site português Observador, estudos preliminares conduzidos num lar de idosos na cidade de Gotemburgo - que reduziu o horário dos seus 68 enfermeiros para as seis horas diárias sem que isso se traduzisse numa redução salarial - mostraram que a redução do horário laboral obrigou à contratação de mais 17 pessoas e a um custo adicional 12 milhões de coroas suecas (1,3 milhões de euros).

Apesar do aumento de custos, o estudo sublinha que os empregados do lar se sentiram mais saudáveis ao longo dos dois anos do estudo, tendo as faltas por doença sido reduzidas para metade. Mais importante, o cuidado com os pacientes melhorou. Mesmo assim, por uma questão de custos financeiros, a cidade não deverá avançar, para já, com a redução permanente do horário de trabalho neste lar e noutros serviços públicos.

“A medida está diretamente associada a um aumento de custos”, disse Daniel Bernmar, o eleito local responsável pelo setor de cuidado aos cidadãos idosos de Gotemburgo, admitindo ainda que “é demasiado caro estender esta medida a toda a cidade, pelo menos a curto prazo”.



No entanto, a experiência feita em vários serviços públicos da cidade teve um outro efeito positivo, apesar do aumento de custos. As autoridades locais de Gotemburgo foram obrigadas a contratar mais pessoal, o que reduziu em 4,7 milhões de coroas suecas (cerca de 500 mil euros) os custos do Estado com o subsídio de desemprego na cidade.

França e as 35 horas das "leis Aubry"



Em França, as leis que instituíram as 35 horas semanais, chamadas leis “Aubry”, vigoraram apenas de uma forma plena entre 1998 e 2002. Posteriormente foram alteradas pelo Governo de François Fillon, que as flexibilizou até às 39 horas semanais, aumentando também o banco de horas extraordinárias.



Apesar da polémica sobre a medida, o balanço económico é, segundo a publicação especializada “Alternatives Economiques”, altamente positivo. “Excluindo da análise a recente grande recessão, a atividade no setor privado em França cresceu em média 2,1% durante os últimos 30 anos.



Mas depois da implementação das 35 horas, esta atividade longe de se afundar, aumentou, passando dos 2,7% antes de 1997, para 2,9% entre 1998 e 2002. No top 5 da atividade do setor privado francês, três anos situam-se entre 1998 e 2002, em termos de crescimento económico, e quatro anos situam-se nesse período, em que vigoravam as 35 horas, do ponto de vista da criação de emprego. A mesma revista calcula que esta medida foi diretamente responsável pela criação de cerca de 350 mil empregos.

Apesar destes resultados, um dos principais favoritos a ocupar o Palácio do Eliseu, depois das eleições de abril de 2017, Emmanuel Macron considera que “a França enganou-se quando pensava que podia fazer mais trabalhando menos”. O que quer dizer que a experiência, em termos políticos, está longe de ser consensual.



Nuno Ramos de Almeida



