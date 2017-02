Além de ocupar postos de trabalho, robôs podem vir a decidir entre a vida e a morte das pessoas

No Parlamento Europeu já se fala em limites legais e éticos para controlar o rápido desenvolvimento da robótica e da inteligência artificial. Uma revolução industrial comandada pelos robôs poderá estar mais próxima do que se possa imaginar.

O Parlamento Europeu (PE) debate esta quarta-feira um relatório que propõe regulamentar os robôs e a inteligência artificial. O documento, elaborado por Mady Delvaux-Stehres, eurodeputada luxemburguesa e ex-ministra da Educação (2004-2013), prevê que os donos dos robôs paguem impostos e contribuições à Segurança Social para financiar o rendimento universal. A responsabilidade, a segurança e as questões éticas ligadas à robótica vão ser também debatidas. Em entrevista ao Contacto, a também membro da Comissão Jurídica do PE, Mady Delvaux, espera que o relatório seja votado na quinta-feira e siga depois para a Comissão Europeia.

Em traços gerais, em que consiste esta proposta?

Criámos um grupo de trabalho na Comissão Jurídica para tratar das implicações legais e éticas sobre a robótica. Fizemos menção à criação de um código deontológico para os fabricantes de robôs e de um quadro regulamentar sobre as questões de responsabilidade, por exemplo, de veículos sem condutor. Um quadro regulamentar europeu que pode ser transposto para a legislação nacional. Depois, propusemos uma vigilância, porque a tecnologia evolui rapidamente e os robôs estão a tornar-se cada vez sofisticados, e apelamos ao debate sobre que política seguir em matéria de emprego. Outro assunto também importante é a proteção de dados. Os robôs recolhem vários dados é preciso ver quem tem acesso a estes e a quem pertencem. Por fim, o maior problema, é a segurança.

Foi ministra da Educação durante nove anos. De onde vem este interesse pela robótica?

O que é interessante na vida é interessarmo–nos por novos assuntos. A robótica é verdadeiramente uma questão do futuro. Há cada vez mais robôs a serem fabricados e estão cada vez mais presentes na nossa vida. Agora, o que muda em relação aos robôs industriais, é que vamos ter cada vez mais robôs que vão interagir com as pessoas, que vão estar nas nossas casas, nos hospitais, etc. Temos de refletir sobre a forma de interagir com esses robôs sofisticados.



A eurodeputada Mady Delvaux-Stehres foi ministra da Educação durante nove anos

Foto: Parlamento Europeu

Na sua proposta prevê-se, por exemplo, que os donos dos robôs paguem impostos e contribuições à Segurança Social para compensar os casos em que os robôs substituem os humanos no trabalho.

Isso é num futuro mais longínquo. Quando falo com as pessoas, a maior preocupação é se os robôs lhes vão tirar trabalho. Como não podemos prever o futuro, propusemos que se analise que profissões e tarefas podem ser afetadas pelos robôs e que nos preparemos para o pior cenário. Se o emprego vier a escassear, é preciso refletir como financiar a Segurança Social e assegurar o rendimento das pessoas que gostariam de trabalhar, mas não encontram emprego.

Estamos a falar de que tipos de robôs? Drones? Eletrodomésticos? Aparelhos médicos?

Há diferentes tipos de robôs. Pode ser um veículo sem condutor, um drone, um braço que movimenta objetos, um andróide que fala com as pessoas em casa, que vai buscar água quando se tem sede. Não sabemos qual será a próxima geração de robôs. Há neste momento muitas pesquisas e é preciso estar atento ao que se vai passar neste domínio.

Esses robôs teriam um número de registo?

Primeiro é preciso uma definição comum para todos os europeus sobre o robô. Depois estabelecer as diferentes categorias, porque há uma grande diferença entre um carro autónomo, um drone ou um aspirador. Não vai ser preciso registar todos os robôs, mas sim dar um número. Por exemplo, se for preciso identificar os responsáveis, é preciso identificar o robô que fez tal coisa.



Todos os robôs vão ter um número

Foto: AFP

Fala-se em atribuir uma personalidade jurídica a um robô...

Isso já tem a ver com a responsabilidade, porque a próxima geração de robôs vai aprender por si mesmo. Atualmente é o programador que programa o robô para uma tarefa bem definida, e ele ou o construtor são os responsáveis em caso de acidente. Agora, se o robô passar a ser mais autónomo, se passar a aprender com o que está à sua volta, aí vai ser mais difícil atribuir a responsabilidade, a ligação entre a programação e as ações do robô. Um dos pontos a refletir é, se para as empresas há uma personalidade jurídica, se precisamos atribuir também uma personalidade jurídica a um certo tipo de robôs para clarificar a questão da responsabilidade.

Personalidade eletrónica?

Sim, o “e-personality”. É uma opção para a qual é preciso examinar as vantagens e desvantagens. Entre os especialistas há quem esteja a favor e quem esteja contra, mas não é um assunto urgente. Neste momento, a ideia é criar um verdadeiro debate. Há já engenheiros, matemáticos e físicos que discutem isso, mas creio que é preciso associar filósofos, especialistas no desenvolvimento da sociedade, políticos e também o grande público. Se os robôs vão ter um impacto na nossa vida, é um debate da sociedade. Até que ponto queremos que os robôs facilitem a nossa vida e que regras são precisas para viver e trabalhar com eles?

Quando se cria uma personalidade jurídica, pensa-se em direitos e deveres, mas aqui...

Aqui não se aplica porque os robôs são máquinas. Há um domínio muito limitado, sobretudo para as questões de indemnização de danos.



Há robôs que estão a tirar postos de trabalho às pessoas

Foto: Costa Kreuzfahrten

As pessoas que ficam sem trabalho por causa dos robôs seriam compensadas com o quê?

A política existe para organizar a vida das pessoas e para garantir uma vida decente a cada um. Se não pudermos ganhar a vida através do trabalho, então é preciso encontrar uma outra fonte para assegurar um rendimento às pessoas. É daí que vem a ideia do rendimento universal básico com que cada um possa viver.

Há pouco falava de possíveis danos causados pelos robôs. Quem seria o responsável por isso? O robô, o dono, o construtor, o programador?

É isso que precisa ser definido, esclarecer as regras.

Aí entram também em jogo as companhias de seguros...

É para refletir se os robôs devem ter um seguro obrigatório, pelo menos para certas categorias. Algo como o seguro obrigatório para os veículos.

Outro objetivo da sua proposta é antecipar uma revolução industrial dominada pelos robôs e precaver eventuais problemas causados pelo desenvolvimento da inteligência artificial. De que perigos estamos a falar?

Estamos a viver uma revolução industrial porque os robôs já têm inteligência artificial. Isso vai obrigatoriamente mudar o nosso estilo de vida. A inteligência artificial é algo complicado: é preciso compreender e saber explicar o que se passa no robô com palavras que toda a gente compreenda. Se o robô capta o que está à sua volta e o que vem dos outros robôs, temos de prever qual será a sua reação. Não queremos que ele faça coisas sem nexo. Daí a necessidade de elaborarmos um código ético e regras transparentes antes que esta inteligência artificial sofisticada chegue ao mercado, porque a tecnologia está a avançar muito rapidamente.



A questão da segurança na robótica vai estar em debate esta quarta-feira

Foto: AFP

Dentro dessas regras, em caso de perigo para os humanos, prevê-se a obrigatoriedade de um botão para desligar o robô?

Poderá ser um botão ’on/off’, como temos no telemóvel ou no televisor. Vamos também poder desligar um robô quando não o queremos utilizar. Para robôs mais inteligentes vamos poder dizer, por exemplo, “stop” ou tocar no braço para parar. Haverá sempre um meio de pará-lo.

Sobre os limites éticos, no setor automóvel discute-se, por exemplo, a situação de a inteligência artificial do veículo ter que decidir entre matar ou deixar morrer uma pessoa para poupar a vida a outra...

Há cada vez mais gente a exigir um quadro ético para se estabelecerem princípios e para que os engenheiros saibam como devem programar. É com base nesses princípios que a indústria vai ter garantias para pôr esses veículos no mercado.

Já há andróides muito parecidos com humanos. Como se pode acautelar situações em que humanos possam vir a depender emocionalmente de robôs?

São mais os japoneses que têm esses robôs, enquanto nós na Europa não vamos tanto por aí. Fazemos questão de fazer robôs diferentes dos humanos para mostrar que o robô não é humano, mas um objeto.



O Parlamento Europeu quer debater os limites éticos para os robôs

Foto: Arquivo LW

Para todos os efeitos, os robôs sempre vão continuar ao serviço dos humanos?

Sim, esse é o princípio prioritário.

Nesse sentido, acredita que esta sua contribuição para criar um quadro legislativo europeu vai avançar?

Penso que sim. O relatório deverá ser aprovado esta semana e depois a Comissão Europeia vai ter três meses para responder. Há membros da Comissão que também trabalham na questão da robótica, que é verdadeiramente um assunto do futuro. A indústria europeia poderá tirar grande proveito porque somos muito bons na robótica. Temos todo o interesse em criar um quadro para acompanhar este desenvolvimento e torná-lo forte.

Henrique de Burgo

