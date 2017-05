As 82 jovens libertada ontem, sábado, pelo grupo extremista Boko Haram reencontraram-se hoje em Abuja, capital da Nigéria, com as respetivas famílias, depois de terem passado três anos em cativeiro.

Depois de o Governo nigeriano ter anunciado libertação, após intensas negociações com o grupo extremista, as jovens chegaram hoje a Abuja, onde foram recebidas pelo Presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari, num encontro marcado pela emoção.

Em 2014, os extremistas conseguiram raptar as menores depois de terem atacado aquela localidade com uma dezena de camiões e de terem ateado fogo a edifícios públicos e a casas.

Como moeda de troca, o Governo de Abuja libertou alguns alegados membros do Boko Haram que estavam presos, explicou o porta-voz presidencial Garba Shehu, que não especificou o número de presumíveis terroristas libertados.

A libertação destas jovens foi saudada a nível internacional, com vários responsáveis e várias organizações internacionais a congratularem-se com o regresso a casa das menores.

Mas, a associação Bring Back Our Girls, criada pouco tempo depois do sequestro, pediu às autoridades e aos ‘media’ para não se esquecerem das outras 117 raparigas que ainda permanecem nas mãos dos ‘jihadistas’.

O grupo fundamentalista Boko Haram pretende criar um estado islâmico no norte da Nigéria e está ativo no país desde 2009.

UNICEF oferece colaboração para integração das jovens



A UNICEF congratulou-se hoje com a libertação das 82 jovens nigerianas sequestradas pelo grupo islamita Boko Haram e pediu às autoridades para lhes proporcionarem apoio psicológico e social para que retomem os estudos e superem o trauma que sofreram.

Neste sentido, o organismo ofereceu-se para colaborar com as autoridades nigerianas no sentido de prestarem apoio psicológico e social às menores para que possam reunir-se com as famílias e retomar os estudos.

As 82 jovens integravam o grupo de quase 200 que o Boko Haram mantinha sequestradas desde abril de 2014, quando assaltou uma escola secundária em Chibok, no noroeste, e raptou as menores.

Milhares em perigo



“Continuamos profundamente preocupados com os milhares de mulheres e crianças que continuam às mãos do Boko Haram. Devemos aumentar os esforços no sentido de serem libertadas e de regressarem para junto das suas famílias”, lê-se no comunicado da UNICEF.

O grupo islamita Boko Haram ganhou notoriedade internacional com o sequestro das jovens de Chibok antes de se assumir como um ramo do autoproclamado Estado Islâmico (EI) em África e de declarar o seu próprio califado islâmico no norte da Nigéria. O Boko Haram detém atualmente o recorde do grupo terrorista mais radical no continente africano, com mais de 20.000 mortes e um milhão de deslocados.

