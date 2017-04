O primeiro-ministro do Luxemburgo, Xavier Bettel, foi esta quarta-feira (19) recebido pelo seu homólogo canadiano, Justin Trudeau, no âmbito de uma visita oficial que o líder do Executivo luxemburguês está a efetuar àquele país da América do Norte. Nesta deslocação, Bettel é acompanhado pelo ministro das Finanças, Pierre Gramegna.

O primeiro dia da visita de Bettel ao Canadá ficou marcado pelo encontro com o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, no Parliament Hill, em Ottawa.

As relações bilaterais e a política internacional foram o mote da reunião, onde ambos os líderes concordaram “reforçar os laços comerciais” entre as duas nações, bem como explorar diferentes formas de alavancar as áreas da inovação e tecnologia “para criar postos de trabalho em ambos os países”.

"Uma longa amizade liga o Canadá e o Luxemburgo. Além desses laços de amizade, as nossas relações têm um grande potencial", afirmou Xavier Bettel, no final da reunião com Justin Trudeau.

De acordo com o primeiro-ministro luxemburguês, o investimento acumulado direto do Luxemburgo no Canadá rondou os “43 mil milhões de euros em 2015”, tornando, dessa forma, o Luxemburgo na terceira maior fonte de investimento direto estrangeiro no Canadá.

Em contrapartida, o investimento canadense no Luxemburgo atingiu os 35 mil milhões de euros em 2015, sendo o quarto maior investimento direto canadiano no exterior.

"Com o Sr. Trudeau, concordámos aprofundar as relações políticas, mas também as relações económicas, nomeadamente aproveitando as oportunidades oferecidas pelo Acordo Económico e Comercial Global entre o Canadá e a União Europeia (CETA), entre os dois países. Este novo acordo vai ajudar a alcançar um equilíbrio entre os agentes económicos e da esfera política, a fim de colocar a economia global numa base mais sustentável e social”, sublinhou Xavier Bettel, em comunicado oficial .

Dois dias intensos



Ainda esta quarta-feira, o primeiro-ministro luxemburguês reuniu com o Governador Geral do Canadá, David Johnston, com as relações entre o Canadá e o Luxemburgo a dominarem a sessão.

À margem desta visita, Guy Daleiden, diretor do Fundo Nacional de Apoio à Produção Audiovisual, e Olivier Nicoloff, embaixador do Canadá junto do Grão-Ducado do Luxemburgo, assinaram um novo tratado para a coprodução audiovisual entre os dois países, na presença de Bettel.

Este acordo tem como objetivo incentivar o desenvolvimento de coproduções cinematográficas, televisivas e em vídeo entre os dois países, que acordaram suportar os custos das obras em “15% do orçamento total da produção”. Aos trabalhos serão atribuídas as nacionalidades luxemburguesa e canadiana.

A visita de Xavier Bettel e Pierre Gramegna ao Canadá termina esta quinta-feira (20), com a delegação luxemburguesa a reunir, em Toronto, com o ministro das Finanças canadiano, Bill Morneau, e outras personalidades e agentes económicos locais.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.