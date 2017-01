As lojas no centro da cidade do Luxemburgo e no bairro da gare do Luxemburgo vão estar abertas este domingo, no âmbito do “Sunday Shopping” e em pleno período de saldos, que termina no dia 28 deste mês.

Para incentivar o uso dos transportes públicos dos potenciais clientes, a autarquia da capital vai disponibilizar gratuitamente o transporte de todas as linhas dos autocarros AVL (1-31) tanto na cidade do Luxemburgo como em algumas comunas limítrofes.

Algumas linhas RGTR vão também ser gratuitas este domingo. Quanto ao “City Shopping Bus”, partirá a cada 6 minutos, entre as 13h30 e as 18h30, do estacionamento "Glacis" até rua Beaumont, no centro.

Já os automobilistas vão poder estacionar gratuitamente nos parques Glacis, Schuman, Bouillon, e Stade.



