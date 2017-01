Como é possível alguém morrer de frio na rua no Luxemburgo no século XXI? É a pergunta que surge depois de um sem-abrigo de 33 anos ter sido encontrado morto em Eich, na capital, a 3 de janeiro. Os responsáveis das estruturas de acolhimento dizem-se revoltados, mas acrescentam que todos os anos morrem sem-abrigos na ruas do Grão-Ducado e que a situação não é excecional.

Jérôme T., luxemburguês de 33 anos, foi encontrado morto na manhã de 3 de janeiro num pátio do bairro de Eich, na cidade do Luxemburgo. O jovem era sem-abrigo e conhecido de assistentes e estruturas sociais da capital. Estes supõem que o jovem tenha morrido de frio, mas segundo disse ao Contacto Henri Eippers, porta-voz do Ministério Público, “os primeiros indícios da autópsia [a Jerôme T.] indicam apenas que não houve envolvimento de terceiros na [sua] morte, ainda não se sabe se morreu de frio ou de outra causa.”



“É revoltante que alguém morra assim, mas não é uma situação excecional. Todos os anos no inverno, e não só, morrem pessoas de frio nas ruas do Luxemburgo, mas, claro, acontece mais em dezembro ou janeiro”, diz Alexandra Oxaceley, diretora da “Stëmm vun der Strooss” (A Voz da Rua). A responsável da associação de apoio aos sem-abrigo diz que não tem números sobre quantas pessoas morrem por ano nas ruas do país. “Não há estatísticas porque não existe uma definição clara do que é um sem-abrigo”, explica Andreas Vogt, diretor do serviço “Accueil et Solidarité” da Caritas. O porta-voz da Polícia Grã-Ducal, Frank Stoltz, confirma a ausência de números.

Jerôme T. era conhecido pelos assistentes sociais da Caritas, da Stëmm, no centro Abrigado e na associação Kontakt28, estas duas últimas são estruturas de apoio aos toxicodepentes. Todas recusam falar no jovem. “Quando estamos em contacto com a família, é o caso aqui, evitamos falar sobre a pessoa na imprensa. Quando o sem-abrigo não tem família, falamos, até para alertar para este tipo de casos que é mais frequente do que se possa pensar”, diz Oxaceley. Da parte da família e dos amigos de Jerôme T., o mesmo silêncio. Na sexta-feira, houve uma cerimónia de homenagem ao jovem, em círculo restrito, apenas com familiares e amigos, mas nem o local nem a hora foram comunicados, disse ao Contacto fonte da Stëmm. Ninguém entende porque razão o jovem terá morrido na rua numa noite em que as temperaturas desceram muito abaixo do zero.



"A época das festas é um período difícil para os sem-abrigo"



“É um período difícil para as pessoas que vivem na rua, a época das festas lembra-lhes que não têm família ou que vivem longe desta. Por vezes, são pessoas doentes, demasiado dependentes da situação em que se encontram, que não conseguem respeitar as regras impostas pelas estruturas de acolhimento”, diz Oxaceley.



Existem três abrigos de urgência no país, com camas para os sem-abrigo passarem a noite, o Abri-Sud, em Esch/Alzette, o Foyer Ulysse e o Abrigado, ambos em Bonnevoie. Entre 1 de dezembro e 31 de março, há também o centro da “Ação de inverno” (Wanteraktioun), da Cruz Vermelha, no Findel.



Alexandra Oxaceley recorda as regras dessas estruturas. “Não se pode consumir álcool nem drogas. Mas se a pessoa vier alcoolizada ou sob efeito de drogas não a deixam cá fora. Também não se pode dormir com a companheira. Alguns centros não aceitam cães. Há também regras em relação às horas de entrada. Se a pessoa aparece às 3h da manhã e procura lugar para dormir, não a deixam entrar. Mas se a polícia vê alguém a dormir na rua e a traz à refúgio, nesse caso, sim. Estas regras fazem com que alguns sem-abrigo não queiram ir para os centros. Outros recusam porque se queixam que os centros já têm muita gente ou que lá lhes roubam os pertences“, diz a responsável da Stëmm.

“Podemos acolher até 42 pessoas. Mas se vemos que a pessoa não pode estar com os outros sem-abrigo, que está agressivo ou doente, chamamos uma ambulância ou a polícia. Temos como prioridade dar segurança e tranquilidade às pessoas que escolhem passar aqui a noite”, diz, por seu lado, Patrick Klein, diretor do centro Abrigado.



Não podemos obrigar ninguém a não dormir na rua, nem a polícia nem nós", dizem os responsáveis das estruturas de acolhimento e refúgios de urgência para os sem-abrigo.



Andreas Vogt confirma: “As regras são um obstáculo para muitos sem-abrigo. Mas temos vindo a trabalhar no sentido de flexibilizar essas regras e este inverno é a primeira vez em que a ’Ação inverno’ no Findel aceita que os sem-abrigo venham com cães. Quando não aceitávamos os cães, muitos preferiam dormir na rua. Tentamos fazer todos os esforços para que ninguém seja obrigado a dormir na rua”.

“Ninguém deveria morrer na rua”, diz Vogt. “Nem se pode dizer que é por falta de lugar nas estruturas de acolhimento. A ’Ação inverno’ tem 200 camas no Findel e os streetworkers (assistentes sociais e psciólogos de cinco associações da capital) informam os sem-abrigo que podem ali dormir, que há um autocarro que os leva e traz do Findel, que lhes é servido uma refeição à noite e o pequeno-almoço de manhã. Tem havido entre 50 e 100 pessoas no Findel, portanto ainda há bastante lugar. Mas não podemos obrigá-los”, diz também Vogt.

Alexandra Oxaceley explica que os streetworkers vão à rua ajudar os sem-abrigo, informá-los quando vai fazer muito frio, mas que não os podem obrigar a recolher aos centros. “Mas isso é durante o dia. Durante a noite não há rondas dos serviços sociais, como no estrangeiro. Os únicos a trabalhar de noite são os polícias, mas que não são formados para isso. Conhecem os sem-abrigo, sabem onde páram, mas mesmo que encontrem alguém a dormir na rua nessas noites não o podem obrigar a ir para um centro. Podem propor-lhe, mais nada. Nem nós nem a polícia podem forçar alguém a ir dormir para um centro ou a aceitar ajuda. O risco existe que isto [alguém que morre na rua de frio] volte a acontecer”, avisa a diretora da Stëmm.

José Luís Correia

