O secretário de Estado das Comunidades portuguesas, defende que o modelo dos cursos complementares de português no Luxemburgo é "mais integrador" do que os cursos integrados e paralelos.

"Entendemos que é um modelo mais integrador, amplia a oferta no pré-escolar e no secundário e favorece a mobilidade dos alunos entre os diferentes níveis do ensino", disse hoje José Luís Carneiro no Luxemburgo, depois da assinatura do memorando de entendimento sobre o futuro do ensino do português no Grão-Ducado.

"O Estado português quer um ensino que garanta o sucesso educativo dos portugueses no ensino luxemburguês. Queremos que os alunos comecem [com o ensino do português] desde o pré-escolar, tendo como horizonte aceder ao ensino superior. Deste ponto de vista, este modelo responde a este grande desafio", sustenta o secretário de Estado das Comunidades, lembrando que o modelo dos cursos integrados "deixava de fora cerca de 70% dos alunos que não chegavam ao ensino superior".

Os cursos complementares, fora do horário escolar, são a grande novidade do acordo. Para José Luís Carneiro as vantagens são claras.

"Há uma maior integração, com a modalidade do bilinguismo (português-luxemburguês) no pré-escolar; há coordenação com o horário escolar e a avaliação passa a estar no boletim escolar luxemburguês do aluno".



O desafio maior a partir de agora é trabalhar com os pais e as comunas. "Há um trabalho que vai ser desenvolvido pelo governo português junto das famílias e pelo governo luxemburguês junto das comunas".



Já no ensino secundário, vai haver um alargamento da oferta no ensino, permitindo "um canal aberto para os alunos no seu processo de aprendizagem da língua portuguesa", desde o pré-escolar até ao ensino superior.



Quanto às aulas de português na Escola Internacional de Differdange, o governante diz que vai haver um "maior envolvimento do governo luxemburguês e português para a inscrição na secção portuguesa". "As famílias portuguesas devem aproveitar esta oportunidade", desafia.



"Desde 2012 que não havia uma alternativa"



Confrontado com as críticas do deputado do PSD Carlos Gonçalves, que apontou o dedo à desresponsabilização do Ministério da Educação luxemburguês no processo do fim dos cursos integrados, afetando cerca de 500 alunos, o secretário de Estado das Comunidades diz que desde 2012, altura em que o PSD ainda estava no poder, que não houve uma alternativa.



"Há outros deputados que reconhecem o valor deste acordo. Desde 2012 que não havia uma alternativa. Este é um acordo muito positivo porque mantém o que existia e cria uma nova alternativa, quer no pré-escolar, quer no secundário, enquanto ensino complementar".



Formação profissional em português

A oferta do ensino profissional em língua portuguesa poderá vir a ser uma realidade no Luxemburgo. O ministro do Trabalho do Luxemburgo, Nicolas Schmit, admitiu em março do no ano passado, durante uma visita a Lisboa, a possibilidade de haver formação em língua portuguesa aos trabalhadores portugueses no Luxemburgo, para alguns setores e "na medida do possível".



José Luís Carneiro diz agora querer relançar esta iniciativa, garantindo não só a prova de acesso à formação em língua portuguesa, mas também o exame final da formação ser feito em português. "Vamos trabalhar neste objetivo com as autoridades luxemburguesas".



Outra das novidades prende-se com o financiamento europeu destinado aos trabalhadores em mobilidade. Os trabalhadores destacados no Luxemburgo poderão vir a beneficiar deste apoio comunitário, que está a ser estudado pelos ministérios do Trabalho e da Educação dos dois países, garantiu ainda José Luís Carneiro.



Henrique de Burgo