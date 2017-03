Na estação de comboios da cidade do Luxemburgo há uma casa banho em que as mulheres pagam 1,10 euros e os homens 60 cêntimos para satisfazerem a mesma necessidade fisiológica. No dia em que se assinala o Dia Internacional da Mulher, 8 de março, no Luxemburgo as outras desigualdades mantêm-se: há mulheres que ainda ganham menos do que homens e que recebem menos nas pensões de reforma.

U sar uma casa de banho pode custar quase o dobro para as mulheres, as mesmas que se sujeitam às vezes a longas filas à porta das “toilettes” públicas.

“Acho que é uma enorme discriminação. Para já, num espaço público como é uma estação de comboios, as pessoas terem de pagar para fazer uma coisa indispensável, necessária e urgente é abusivo. Para além disso, as mulheres têm uma penalização de 50 cêntimos em relação aos homens, o que é ofensivo”, desabafa Paca Rimbau Hernández, membro da plataforma Dia Internacional da Mulher, que organiza a progamação alusiva à data no Luxemburgo e quem denunciou o caso na rede social Facebook.



