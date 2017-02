O projeto-lei da reforma da lei da nacionalidade luxemburguesa é votado esta quinta-feira no Parlamento, e deverá entrar em vigor a 1 de abril. É a quinta vez que esta lei é modificada nos últimos 16 anos. Uma das novidades é o direito do solo de primeira geração (ver quadro abaixo), que é automático em alguns casos.



Viviane Loschetter (Déi Gréng), relatora do projeto-lei, explica o que esta nova lei vem mudar e admite que a vontade de facilitar o acesso à nacionalidade luxemburguesa tem como objetivo reduzir o “défice democrático“ do país. A deputada dos Verdes também faz prognósticos quanto aos votos a favor e contra o projeto-lei.

Este ante-projeto de lei foi apresentado em março de 2016 pelo ministro da Justiça Félix Braz (Déi Gréng), deveria ter sido votado antes do verão e a lei entrar em vigor em janeiro. Só vai chegar ao Parlamento agora, a 9 de fevereiro. Porque demorou tanto tempo?

Houve atrasos, mas, se reparar bem, só demorou 11 meses entre a apresentação do ante-projeto de lei e a votação, o que é até bastante rápido. Estava previsto chegar à Câmara dos Deputados em janeiro, mas em dezembro o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) enviou-nos um parecer para revermos o texto...

A ACNUR queria que fosse retificado o quê no diploma?

Não era uma retificação, eram recomendações para termos em conta nesta lei os direitos dos apátridas e dos menores apátridas. Estão neste caso muitos refugiados que chegam ao Luxemburgo com filhos e que não têm nacionalidade. Graças a essa precisão da ACNUR, as crianças apátridas que chegam ao país serão logo naturalizadas. E se, por exemplo, um apátrida a residir no Luxemburgo adotar um menor, este será logo naturalizado. Não é porque o adotante é apátrida que a criança deve ficar sem nacionalidade. Para os apátridas [adultos], as condições de naturalização são as mesmas que para os outros estrangeiros. Assim, na quinta-feira [dia 9], vamos aproveitar para ratificar a Convenção de Nova Iorque sobre os Apátridas. São duas leis diferentes que vamos votar no mesmo dia.



Foi só isso que levou a este atraso ou as negociações com a oposição?

Não é todos os dias que recebemos um parecer da ACNUR, achamo-lo pertinente e quisemos inclui-lo no projeto-lei. Depois há outra coisa, o ministro Braz decidiu apresentar um ante-projeto de lei e não um projeto-lei. Isso já foi propositado para que este fosse aberto à discussão, porque o objetivo era chegar a um consenso. O Governo procurou obter um consenso sobretudo devido ao ’não’ massivo dos luxemburgueses no referendo sobre o direito de voto dos estrangeiros nas legislativas. Mas para chegar a um consenso é preciso fazer compromissos, e foram feitos alguns. O Executivo queria ser mais generoso e reduzir obstáculos no acesso à nacionalidade. O ministro quis negociar com todos, não só com o CSV, mas também com o déi lénk e o ADR. Por exemplo, a possibilidade de um soldado que faça o serviço militar no Luxemburgo ser naturalizado automaticamente é uma proposta que o ministro aceitou do ADR. Fizemos um passo na direção do ADR, mas eles não fizeram nenhum na nossa.

Nem o CSV nem o ADR são a favor de facilitar o teste de língua luxemburguesa, que era uma proposta do ministro Braz. Como ficou o texto final do diploma?

Houve critérios nos quais estávamos de acordo, mas a língua foi dos assuntos mais difíceis de negociar, até porque há neste momento na sociedade luxemburguesa um debate sobre a língua. A discussão em torno desta lei não tem na realidade a ver com a nacionalidade, mas com a identidade luxemburguesa. Temos um complexo sobre a nossa identidade, que se traduz através da língua...

Facilitar o exame de língua não era algo de determinante, tendo em conta que em 2015 houve 37% de chumbos neste teste?

Conseguimos que o nível de exigência da língua continuasse o mesmo da lei de 2008 – nível A2 na expressão oral e B1 na compreensão oral. O Governo queria facilitar o grau de dificuldade e que em ambos os exames o A2 fosse suficiente. Para o CSV e para o ADR era inaceitável facilitar os exames, queriam até elevar o grau de exigência.



