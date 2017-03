Rede lucrou meio milhão de euros com falsas autorizações de comércio para portugueses

O caso foi descoberto em 2007 e envolve pelo menos duas centenas de empresas no país. Cafés, restaurantes e pequenas empresas de construção terão conseguido a autorização para o exercício de atividades comerciais (“autorisation d’établissement”) recorrendo a redes que obtinham certificados de habilitações falsos.

No banco dos réus estão três funcionários públicos luxemburgueses (um dos quais reformado), acusados de associação criminosa, que terão agido com um imigrante português, também acusado, para obter os falsos documentos. Em paralelo, são também acusados o proprietário e empregados de duas empresas de contabilidade luxemburguesa. Os investigadores suspeitam que poderão ter colaborado com os restantes, mas as provas, admitem, são circunstanciais, levando-os a concluir pela existência de três redes de falsificação independentes.

Todos estão acusados de obter certificados e diplomas falsos atestando as qualificações profissionais de centenas de imigrantes portugueses, necessários para conseguir as autorizações para o exercício de atividades comerciais no país. Em contrapartida, receberiam entre três mil a 28 mil euros por autorização.

No Luxemburgo, o exercício de atividades comerciais está sujeito a autorização do Ministério da Economia, tendo os interessados que fazer prova de honorabilidade e de qualificações profissionais. Para muitos imigrantes portugueses sem a formação exigida, a via encontrada foi conseguir certificados falsos junto da rede criminosa, que os obtinha em Portugal.

O esquema iniciou-se em 2002, quando um ex-funcionário do Ministério da Economia conheceu um português num café detido pelo imigrante. Este teria contactos em Portugal para obter falsos certificados da Confederação da Indústria Portuguesa (CIP). Como o funcionário reformado não falava português, era o imigrante com quem se associou “quem pedia os documentos necessários em Portugal”, explicaram os investigadores da Polícia Judiciária luxemburguesa, ouvidos na segunda-feira.

Segundo a acusação, o funcionário luxemburguês anunciava “boca a boca” os seus serviços em vários cafés e restaurantes portugueses no Luxemburgo, e mesmo numa agência bancária portuguesa. “Se precisar de uma autorização para abrir um restaurante, eu posso ajudá-lo”, terá dito o luxemburguês. O ex-funcionário do Ministério da Economia teria mesmo um número de telemóvel destinado unicamente a recrutar clientes portugueses. Uma parte do dinheiro era cobrada antes..



O luxemburguês teria também aliciado dois funcionários do Ministério das Classes Médias (hoje extinto), então responsável pela aprovação dos pedidos. Ali, uma funcionária teria a missão de intercetar as cartas com o aviso para levantar as autorizações concedidas, que depois entregava ao alegado cabecilha. Com o documento na mão, o luxemburguês reclamaria então o pagamento do resto do valor aos portugueses, “um meio de pressão para obter o saldo restante”, aponta a Polícia Judiciária. Como compensação, esta funcionária terá recebido entre 12 a 15 mil euros.

Outro funcionário do mesmo Ministério, também acusado, teria ajudado a instruir os dossiers, que eram aprovados “de forma mais rápida”, segundo os investigadores. Em vez de um mês, os pedidos eram aprovados em menos de uma semana. Terá sido também este funcionário – que continua a trabalhar no Ministério da Habitação, tal como a outra funcionária acusada – a avisar o funcionário reformado quando o inquérito interno começou, em 2007 (a queixa-crime foi apresentada em abril desse ano). Em troca, este funcionário teria recebido “garrafas de vinho e jantares em restaurantes”, segundo os investigadores.

Quem mais lucrou com o negócio das autorizações terá sido o ex-funcionário do Ministério da Economia luxemburguês. Pelas suas contas bancárias passaram cerca de meio milhão de euros em pagamentos de imigrantes portugueses, durante os cinco anos que durou o esquema. Segundo a acusação, era ele quem recebia o dinheiro e depois pagava aos cúmplices e falsários. O imigrante português com quem se associou receberia uma percentagem, que em alguns casos chegou aos seis mil euros por autorização.

Empresas de contabilidade também lucravam

O negócio das falsas autorizações de comércio não era exclusivo dos três funcionários públicos e do imigrante português. A Procuradoria também decidiu levar a julgamento três funcionárias portuguesas de duas empresas de contabilidade no Luxemburgo e o proprietário de uma delas, de nacionalidade luxemburguesa. “Terão produzido ou ajudado a produzir falsos diplomas de habilitações”, acusa a Procuradoria.

O esquema era o mesmo, mas neste caso as empresas de contabilidade obtinham os falsos certificados através de um funcionário da Confederação da Indústria Portuguesa, que os preenchia de acordo com as instruções recebidas e os fazia assinar pelos responsáveis da CIP. Por cada certificado, terá recebido 500 euros.

A Polícia luxemburguesa fez buscas em casa deste funcionário, em Portugal, em novembro de 2007. Apreendeu cópias de todos os certificados fraudulentos emitidos com os recibos de fax para onde foram enviados no Luxemburgo. Os documentos permitiram aos investigadores chegar às empresas de contabilidade.

Os investigadores tentaram estabelecer a ligação entre estas empresas e a rede de funcionários luxemburgueses. Mas as provas da ligação entre os oito acusados são circunstanciais, admitem os investigadores, pelo que a acusação fala em três redes distintas.

O julgamento arrancou na segunda-feira no tribunal do Luxemburgo e deverá prolongar-se até 23 de março, estando agendadas 15 audiências. Cinco arguidos respondem por falsificação de documentos, burla, corrupção, tráfico de influências e associação de malfeitores, incluindo o ex-funcionário do Ministério da Economia e o português que servia de intermediário junto dos falsários em Portugal, além de três funcionários de empresas de contabilidade no Luxemburgo.

Dois funcionários públicos luxemburgueses, que continuam a exercer funções no Ministério da Habitação, estão acusados de falsificação de documentos, burla e corrupção passiva. Na terça-feira, soube-se que estes dois funcionários não foram ainda alvo de processo disciplinar.

A fechar a acusação, uma empregada de outra empresa de contabilidade responde por burla e falsificação de documentos.

Paula Telo Alves