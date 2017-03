Provedoria de Justiça acusa ADEM de dar informações erradas aos cidadãos

A Provedoria de Justiça alerta para o facto de a ADEM ter dado informações erradas aos cidadãos. O melhor a fazer, segundo a provedoria, é os utentes deixarem de lado os pedidos de informação orais e informarem o instituto do emprego luxemburguês por escrito sobre todos os elementos relativos ao seu dossiê e colocarem todas as questões importantes também por escrito. Desta forma haverá provas, caso sejam mal informados.

A recomendação surge no relatório de atividades de 2016 do organismo liderado por Lydie Err, no qual se faz um balanço sobre o número de reclamações recebidas e as áreas onde ocorreram. No total, foram recebidas 857 queixas contra vários ministérios e organismos do Estado.

No que respeita à ADEM, o documento refere que, de forma gral, a provedora notou que muitas pessoas queixam-se de ter sido mal aconselhadas pelos diferentes serviços da ADEM, tendo, como consequência, sido privadas das ajudas previstas. Por isso, este organismo “deve assegurar a clareza e precisão das informações disponíveis no seu site de Internet, no site Guichet.lu, e das informações transmitidas aos utentes pelos funcionários”. Em entrevista ao Contacto (ver página ao lado), a provedora de Justiça, Lydie Err, frisou que este tipo de situação não é exclusiva da ADEM e que, se os funcionários não tiverem certeza da resposta, devem informar-se primeiro. Para prevenir este tipo de erro, os contatos devem ser feitos por escrito.

A Provedoria enumera alguns casos concretos. Um deles refere-se a um cidadão que foi mal informado pelos serviços da ADEM, e que, por isso, deixou de receber a ajuda ao emprego a que tinha direito. Este auxílio é pago a trabalhadores que encontram um emprego menos bem remunerado do que o anterior. Como é difícil obter provas das informações orais, a provedoria não conseguiu que a ADEM atribuísse aquele apoio de forma retroativa.

O instituto de apoio ao emprego é ainda alvo de uma segunda recomendação que tem a ver com os atrasos no pagamento de indemnizações compensatórias pagas a trabalhadores em processo de requalificação. Os trabalhadores podem ser encaminhados para outro posto de trabalho por inadaptação ao posto atual por motivos de doença ou deficiência. Neste caso, têm direito a receber uma indemnização compensatória, se o novo trabalho implicar uma redução da remuneração. Lydie Err denuncia várias reclamações que expõem a demora tanto nos pagamentos iniciais como nos subsequentes das indeminizações compensatórias mensais, “privando assim as pessoas afetadas de uma parte do seu rendimento durante um determinado período de tempo”. A recomendação vai, por isso, no sentido de a instituição prever um sistema que garanta o pagamento atempadamente.



(Leia o artigo na íntegra no Contacto)



Paula Cravina de Sousa