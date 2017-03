O advogado Gaston Vogel acusou o Estado luxemburguês de ter “responsabilidades enormes” no caso das falsas autorizações de comércio para imigrantes portugueses, que começou a ser julgado esta segunda-feira no Tribunal do Luxemburgo.

Gaston Vogel defendeu que no processo há “duas fábricas: uma de falsificação de documentos”, pela qual os arguidos estão a ser julgados, e outra, “a da execução da falsificação”, que corresponderia à fase de aprovação das autorizações, da responsabilidade do Ministério da Economia. Esta última seria “a verdadeira fábrica de falsificação”, acusou o advogado do principal acusado – um ex-funcionário do Ministério da Economia, considerado o cabecilha da organização criminosa.

Segundo a acusação, entre 2002 e 2007 os arguidos – incluindo três funcionários públicos luxemburgueses – terão colaborado para obter certificados e diplomas falsos atestando as qualificações profissionais de centenas de imigrantes portugueses, necessários para conseguir as autorizações para o exercício de atividades comerciais no país. Incongruências nos documentos terão finalmente levado à abertura de um inquérito, em 2007. Mas o advogado do principal acusado apontou “anomalias incríveis” nos documentos falsos. Incongruências que remontam pelo menos a 2003 e que deviam “ter sido investigadas”, defendeu.

Num dos casos, um português apresentou, “no espaço de pouco tempo”, dois certificados da Confederação da Indústria Portuguesa que se contradiziam. Apesar disso, o pedido de autorização foi “parcialmente aprovado” pelo Ministério das Classes Médias, então responsável pela emissão, apesar de a Chambre des Métiers ter dado parecer negativo.

Alguns dos documentos falsos vindos de Portugal também terão servido para certificar a formação profissional de dois imigrantes italianos, apesar de ambos terem estudado no Luxemburgo. Noutro caso, o falso documento atestava que o requerente tinha frequentado formação quando tinha “12 anos”.

Em alguns processos, segundo o advogado do principal arguido, “havia tantos erros [nos documentos vindos de Portugal] que a tradutora recusou fazer o seu trabalho”. “Por que é que as autorizações foram concedidas” quando havia “tantas anomalias incríveis?”, questionou Gaston Vogel.

O advogado apontou ainda que “as escolas [de onde provinham os certificados] eram sempre as mesmas, apesar de os requerentes virem dos quatro cantos do país”, sendo também as mesmas assinaturas que figuravam nos diplomas. “São anomalias incríveis que deviam ter sido investigadas”, acusou o advogado.

Segundo Vogel, estas “anomalias” terão mesmo provocado “discussões acesas” nas reuniões da comissão responsável pela aprovação dos pedidos de autorização, no Ministério das Classes Médias. E o advogado não percebe como foi possível o então ministro da tutela, Fernand Boden, não ter sido informado. “Se houve discussões acesas, porque não chegou isto a Boden?”, questionou o advogado.

Numa intervenção a lembrar o “J’accuse” de Zola, Gaston Vogel repetiu várias vezes a frase “Eu quero saber” (“Je veux savoir”), lançando dúvidas sobre processo de emissão das autorizações e a fiscalização do pedidos. “Por que é que as autorizações foram concedidas?”; “Quem votou contra e quem votou a favor [na comissão de aprovação]?”; ”Porque não houve verificação [dos documentos] no Ministério da Economia?”; “Por que não investigou a Polícia Judiciária?”. As perguntas aos investigadores da Polícia Judiciária sucederam-se.

Suspeitas de corrupção ao mais alto nível já vinham de 2004

A estratégia de defesa dos advogados dos três funcionários públicos acusados é clara: pôr em causa as responsabilidades de quem estava acima deles.

Na terça-feira, os responsáveis do Ministério da Economia ouvidos em tribunal foram bombardeados com questões dos advogados da defesa. O advogado de um dos funcionários públicos apontou mesmo que havia suspeitas de corrupção que incidiam sobre o antigo antigo responsável da comissão que emitia as autorizações (entretanto falecido), que esteve no cargo até 2004.

“Era geralmente conhecido que [o antigo responsável da comissão] era corrupto”, apontou o advogado Frank Wies, que representa um dos funcionários públicos acusados. A frase acusatória lida pelo advogado consta “ipsis verbis” do processo, e foi proferida por Christian Schuller, o atual responsável das autorizações, referindo-se ao seu antecessor no cargo, em declarações que fez à Polícia. Schuller disse ao tribunal que o alegado cabecilha da rede, o ex-funcionário do Ministério da Economia, foi visto várias vezes no gabinete do antigo responsável pelas aprovações no Ministério das Classes Médias.

O atual responsável também terá sido avisado, logo em 2004, quando assumiu o cargo, para “estar atento às autorizações de comércio para portugueses”. “Se isto se sabia desde 2004, como foi possível durar até 2007?”, questionou o advogado.

Em resposta, o responsável pela emissão das autorizações disse apenas que transmitiu as suspeitas sobre o seu antecessor ao superior hierárquico, afirmando que na altura não tinha razões para suspeitar de falsos certificados. O volume de trabalho – 20 mil autorizações por ano – também terá impedido a comissão de fiscalizar de forma mais atenta os pedidos, defendeu. “Enquanto não nos surgiram dúvidas sobre a autenticidade dos certificados, tínhamos de os aceitar”, justificou.

Segundo a investigadora Isabelle Schmit, da Polícia Judiciária, “por causa da sobrecarga de trabalho, havia muitos dossiers que não eram discutidos [na comissão]”, limitando-se o requerimento “a circular à volta da mesa” para ser assinado.

O excesso de trabalho foi aliás um mantra repetido várias vezes pelos responsáveis do Ministério da Economia, na terça-feira. Isto, e as anomalias apontadas nos certificados, levaram o advogado Gaston Vogel a voltar ao ataque. O advogado classificou o trabalho da comissão de aprovação – formada por representantes do Ministério da Justiça, Economia, Educação, setor Horesca, Câmara do Comércio e Chambre des Métiers – como “pura treta” (“pure foutaise”).

“Os membros da comissão estavam lá só para receber as fichas de participação [compensação monetária pelo trabalho na comissão]?”, ironizou. “Era a pura treta!”.

Paula Telo Alves