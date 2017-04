Durante a visita de hoje vão ser assinados vários memorandos de entendimento com realce para um sobre a promoção da língua e cultura portuguesas. As autoridades prometem apoiar mais o ensino do português. Contudo, a maior parte das decisões pertence às comunas.

O primeiro-ministro português, António Costa, está esta quarta-feira, de visita ao Luxemburgo, a convite do seu homólogo, o primeiro-ministro luxemburguês, Xavier Bettel.

A delegação portuguesa inclui, para além de António Costa, o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, o ministro da Ciência, da Tecnologia e do Ensino Superior, Manuel Heitor, e o secretário de Estado das Comunidades portuguesas, José Luís Carneiro.

A delegação portuguesa efetuará um vasto programa de reuniões e o primeiro-ministro de Portugal será recebido pelo Grão-Duque Henri e por Xavier Bettel hoje. António Costa e os seus ministros vão assinar vários protocolos de cooperação entre Portugal e o Luxemburgo, nomeadamente nas áreas do ensino, turismo, energia, startups e investigação espacial. Um dos mais importantes documentos a ser assinado é um protocolo de entendimento sobre o ensino de português no Luxemburgo.



Programa da visita



O primeiro-ministro português, António Costa, vai ser recebido com honras militares, na place Clairefontaine, pelo primeiro-ministro e ministro de Estado do Luxemburgo, Xavier Bettel.

Seguidamente, António Costa será recebido em audiência pelo Grão-Duque.

Os primeiros-ministros dos dois países vão ter seguidamente uma reunião no Ministério de Estado, o Hôtel de Bourgogne. A conversa bilateral será seguida de uma reunião de trabalho alargada às respetivas delegações: do lado português, o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, o ministro da Ciência da Tecnologia e do Ensino Superior, Manuel Heitor, e o secretário de Estado das Comunidades portuguesas, José Luís Carneiro; do lado luxemburguês, o vice-primeiro-ministro e ministro da Economia, Étienne Schneider, o ministro da Educação Nacional, Infância de Juventude, Claude Meisch, e a ministra da Família e Integração, Corinne Cahen. Nas reuniões serão abordadas as relações bilaterais, assim como as questões europeias e a situação internacional.

Durante esta visita oficial serão assinados vários memorandos de entendimento entre os dois governos.



Os dois chefes de governo e as respectivas delegações terão ocasião de continuar as suas conversações num almoço oficial dado pelo Governo do Luxemburgo em honra do primeiro-ministro da República Portuguesa.

António Costa manterá também conversações com o presidente do parlamento, Mars Di Bartolomeo, os membros da Conferência dos presidentes e os membros das comissões parlamentares dos Negócios Estrangeiros e Europa, da Defesa, da Cooperação e da Imigração.

No início da tarde, António Costa será acompanhado pelo ministro da Justiça do Luxemburgo, o lusodescendente Félix Braz, numa visita ao “hub créatif 1535°”, em Differdange, centro de criatividade aplicada. A apresentação do centro será feita pelo burgomestre de Differdange, Roberto Traversini, e pela diretora do centro, Tania Brugnoni.

A vistita oficial de António Costa encerrará com um encontro entre o primeiro-ministro e a comunidade portuguesa, e terá lugar no Cercle Cité (place d’Armes), na cidade do Luxemburgo, hoje, às 18h.

