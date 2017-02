Venceu a Taça da Rússia de patinagem artística em júniores 12 vezes, foi terceira em júniores europeus aos 11 anos. Uma lesão aos 18 anos afastou-a da competição, mas não do gelo. No Luxemburgo, Irina Derbina-Karotom treina Fleur Maxwell, a única patinadora luxemburguesa a ter participado em jogos olímpicos. A russa diz que o Grão-Ducado tem muito potencial nesta modalidade.

Na rede Facebook Irina Derbina-Karotom publica vídeos sobre os treinos com Fleur Maxwell, com crianças no gelo, com clientes das suas aulas de fitness. Mas o que mais impressiona são aqueles em que treina sozinha contra um saco de boxe, faz alongamentos, salto à corda, flexões, abdominais. Mesmo quem não pratica desporto, percebe que está perante alguém habituado à alta competição. “Treino diariamente, das 6h às 10h, não tenho feriados”, confia ao Contacto. “A minha vida sempre foi isto, treinar com rigor, disciplina, ir além. Isso faz-me bem, sinto-me muito melhor depois do treino”.

Irina nasceu em São Petersburgo (Rússia), em 1982, numa família de desportistas. “A minha mãe era patinadora artística e o meu pai pugilista, treinou a seleção russa com Nikolai Valuev, que foi treinador de Vladimir Klitshko, o famoso campeão mundial de boxe”. Mas insiste, apesar de os pais lhe terem dado “um sentido de como tratar o corpo”, “nunca me obrigaram nem pressionaram”.

“Comecei a patinar aos quatro anos e aos 12 integrei a seleção olímpica russa. Participei em campeonatos europeus e mundiais. Na altura, quem treinava a equipa era Alexei Mishin, trabalhei com patinadores hoje famosos como Evgeni Plushenko, Alexei Urmanov e Alexei Yagudin, campeões europeus e mundiais da modalidade”.



No entanto, aquela que era uma das promessas para as Olimpíadas de Salt Lake City em 2002 e que a imprensa russa apelidava “long legs on ice” (pernas longas no gelo), partiu a perna esquerda aos 18 anos. “Foi muito duro, estive hospitalizada seis meses e sem patinar ano e meio. Perdi 17% do músculo do pé, fiz reeducação, mas já não pude reintegrar a equipa olímpica. Foi muito doloroso, chorei muito. A patinagem é a minha vida, eu queria voltar a patinar e treinei todos os dias”, lembra emocionada. “Ainda hoje”, confia, “há dias em que não sinto a minha perna, a parte do calcanhar até ao joelho”. A reorientação profissional impunha-se e levou-a ao mundo do espetáculo, integrando o grupo “Holiday on Ice” entre 2000 e 2004. “Como sou mais alta [1,81m] que muitas patinadoras, convidaram-me e foi uma experiência muito boa”.

“O Luxemburgo tem muito potencial”

Em 2007 chega ao Luxemburgo. “Segui o meu marido quando foi contratado pelo clube Handball Bascharage. Aqui, eu não era conhecida, tive de começar do zero. O primeiro contato com luxemburgueses foi com as famílias dos jogadores dessa equipa, achei-os simpáticos e abertos,” recorda. Com Roald, que é estónio, tem dois filhos, uma rapariga de nove anos, e um rapaz de cinco. “Nem eu nem o pai fizemos pressão para que os nossos filhos fizessem este ou aquele desporto. Finalmente escolheram o andebol. Hoje jogam no Handball Esch”, diz com orgulho.

Irina confia ainda ter morado seis meses no Grão-Ducado até descobrir que havia um ringue de patinagem em Kockelscheuer. “Falei com o diretor do ringue sobre a possibilidade de dinamizar mais o local. Treinei crianças, adultos e há cerca de ano e meio abrimos a ’Pingo School’, para iniciantes no gelo, dos 4 aos 60 anos. É muito giro e um sucesso, temos por vezes 70 pessoas ao fim de semana”, diz com entusiasmo. Desde há pouco há também aulas de zumba no gelo. “As pessoas gostam muito, mas é para aqueles que já têm prática no gelo”.



Além destas atividades, a verdade é que Irina nunca conseguiu deixar por completo o mundo da alta competição. Foi precisamente em Kockelscheuer que conheceu Fleur Maxwell. “Uma amiga apresentou-nos e a Fleur pediu-me se a podia treinar porque ela estava sem patinar há dois anos depois dos Jogos Olímpicos de Turim (2006). E agora já trabalhamos juntas há 9 anos”. Irina acredita que Fleur tem dignas sucessoras no país com potencial para irem muito longe. “Trabalho com jovens que têm muito talento. Por exemplo, a Gemma, uma luxemburguesa de 13 anos, e a Elli, que tem nove, filha de um casal fino-japonês. Têm garra e potencial para participar brevemente em competições europeias e mundiais. O meu sonho é acompanhar jovens do Luxemburgo desde o início e levá-los aos pódios internacionais”.

Irina treina também atletas em França, na Irlanda, Estónia, Letónia, Finlândia, EUA e México. Não só patinadores mas também jogadores de hóquei e tenistas. “Aqui, trabalho com a equipa de hóquei sobre gelo Tornado Luxembourg”. E o que pode uma patinadora ensinar a um tenista?, perguntamos. “Ensino a ter uma maior coordenação, como mudar de posição em movimentos rápidos mas de forma a evitar lesões, porque, no caso dos tenistas, eles ficam por vezes duas horas de pé e temos que trabalhar para que tenham calcanhares e tendões fortes”.

Esta incondicimal da interdisciplinaridade dos desportos, insiste que “o desporto é algo importante em todas as idades”. Nas aulas de fitness que dá num hotel em Schoettrange, diz que consegue contagiar os alunos com essa paixão. “O meu aluno mais novo tem três anos e meio e o mais velho tem 72. O desporto permite-nos sentir melhor no nosso corpo e até psicolgicamente. Para mim é mais que uma paixão, é a minha vida”.

José Luís Correia

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.