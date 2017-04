António Costa terminou a sua visita ao Luxemburgo com uma receção para a qual tinham sido convidados 600 representantes da comunidade portuguesa no Luxemburgo. A receção teve lugar no Cercle Cité, no coração da capital luxemburguesa, e contou com a atuação surpresa do fadista Camané.

Na sua alocução aos portugueses, Costa voltou a dizer que estava bastante satisfeito com os memorandos assinados com o Governo do Luxemburgo e destacou em particular o da educação, que vai permitir que as escolas do Luxemburgo reforcem a sua oferta escolar com aulas complementares de português, do precoce ao secundário.



Costa falou ainda das suas origens indianas e fez o paralelo com os muitos jovens luxemburgueses de origem portuguesa que vivem no Luxemburgo, apelando à integração. A integração, disse, passa pelo sucesso na escola, mas também pela participação política.



O primeiro-ministro voltou a apelar, como já o tinha feito durante o dia, para que os portugueses se inscrevam nos cadernos eleitorais das suas comunas de residência por forma a poderem votar nas eleições municipais de 8 de outubro próximo.



E aproveitou para saudar também um novo diploma português, a ser aprovado brevemente, que prevê que os emigrantes passem a ficar recenseados automaticamente quando inscritos nos consulados para poder votar nas eleições legislativas e presidenciais em Portugal.



O chefe de Governo português elogiou ainda a recente lei da nacionalidade que entrou em vigor no Luxemburgo a 1 de abril e anunciou que Portugal vai também rever a sua lei da nacionalidade, por forma a permitir aos que são netos de portugueses de se naturalizarem mais facilmente.

Costa referiu ainda que ao ser recebido pelo Grão-Duque Henri, este lhe relembrou a grande amizade que sente por Portugal e o grande orgulho que sente em ter duas bisavós de origem portuguesa (Mariana de Bragança, avó do pai, o grão-duque Jean, e Maria Antónia de Bragança, mãe do avó paterno, o príncipe Félix).



A amizade entre Portugal e o Luxemburgo



O primeiro-ministro luxemburguês, Xavier Bettel, também falou na amizade entre os dois países. Dirigindo algumas palavras em português aos presentes, como é aliás seu costume desde a época em que era deputado e quando é convidado para eventos da comunidade portuguesa, Bettel frisou a amizade que une os dois países, os dois governos, e evocou como exemplo máximo da integração do seu colega de Governo, o ministro da Justiça, Félix Braz, de origem algarvia.

O serão terminou com uma atuação surpresa do fadista Camané, que se deslocou especialmente de Lisboa para esta ocasião. Uma atuação muito apreciada por todos os presentes.

José Luís Correia



