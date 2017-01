Ministro da Educação explica aos pais mudanças no ensino primário

O ministro da Educação do Luxemburgo inicia esta quinta-feira uma ronda de sessões de informação destinadas aos pais e encarregados de educação sobre as mudanças no ensino fundamental (primário) luxemburguês. Com tradução simultânea em francês e português, as sessões de informação vão levar o responsável pela pasta da Educação a todo o país.

O novo regime de orientação dos alunos, que entrou em vigor de forma faseada já este ano, é um dos temas que Claude Meisch vai explicar aos pais. No novo processo de seleção, a decisão passa a ser tomada de comum acordo entre o professor e os pais. Só na falta de acordo é que os pais poderão recorrer a uma comissão de orientação.



"Com o novo processo de orientação, os pais passam a ter mais peso na decisão. É uma coisa que sempre me incomodou: dizemos aos pais portugueses que devem implicar-se mais nas escolas, acompanhar os filhos enquanto fazem os trabalhos de casa, comunicar com o professor, e depois no momento mais importante da carreira escolar, na passagem entre o ensino fundamental [primário] e secundário, até aqui dizíamos-lhe 'não se metam'", disse o ministro ao Contacto. "É o contrário do que pregávamos: é preciso envolverem-se no futuro dos vosos filhos, é preciso acompanhá-los, mas agora, decidimos sozinhos o futuro dos vossos filhos'. Era injusto e incoerente, e mudámo-lo também por isso".



O processo também vai começar mais cedo, no ciclo 4.1 (quinto ano de escolaridade). "No final do ano, o professor deve informar os pais de qual seria a orientação se nada mudar até ao ano seguinte – 'em princípio, será para o clássico, se trabalhares bem o francês e o alemão', ou 'talvez possas ainda entrar no clássico, mas tens de te esforçar mais para o ano'", explicou o ministro. "Hoje em dia, verificamos que muitos professores não comunicam sobre isto até chegar ao fim do ciclo 4.2 [sexto ano], e aí é demasiado tarde para reagir".

Ao Contacto, o ministro disse ainda que "gostaria muito que os pais portugueses viessem" a estas sessões, lamentando a fraca adesão dos encarregados de educação em sessões anteriores.

"Recentemente, em outubro, numa apresentação que fiz em que estava também o embaixador de Portugal no Luxemburgo, dirigida unicamente aos pais portugueses, convidámos todos os pais dos alunos do primário e do secundário, mas só apareceram 15 pessoas. O ministro da Educação Nacional e o embaixador queriam falar com os pais portugueses, e só apareceram aqueles. Talvez tenha havido problemas de comunicação, mas foi dececionante", lamentou Meisch.

Sessões públicas com o ministro da Educação



19 de janeiro, 19h30 – Liceu Belval (Belvaux)

24 de janeiro, 19h30 – Centro Cultural Tramsschapp (cidade do Luxemburgo)

26 de janeiro, 19h30 – Atert-Lycée (Redange)

31 de janeiro, 19h30 – Lycée du Nord (Wiltz)

2 de fevereiro, 19h30 - Maacher Lycée (Grevenmacher)

7 de fevereiro, 19h30 – Lycée classique de Diekirch (Diekirch)

9 de fevereiro., 19h30 – Lycée Nic Biever (Dudelange)

13 de fevereiro, 19h30 – Aalt Stadhaus (Differdange)